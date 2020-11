Pogba chơi quyết liệt với Bruno Fernandes

Màn so tài giữa tuyển Pháp và Bồ Đào Nha diễn ra ở bảng 3, nhóm A Nations League. Đây được xem như trận chung kết bảng đấu, do đó hai đội tung ra sân đội hình mạnh nhất. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu là màn so tài giữa Paul Pogba và Bruno Fernandes ở tuyến giữa.