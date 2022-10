PNJ vượt kế hoạch năm sớm 3 tháng

Công ty báo lãi 1.340 tỷ đồng sau 9 tháng kinh doanh, mức lợi nhuận cao kỷ lục của đại gia bán hàng trang sức này.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mới thông báo doanh thuần quý III/2022 đạt 7.364 tỷ đồng , tăng 740% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 252 tỷ đồng , vượt trội so với mức lỗ 160 tỷ cùng kỳ do đóng cửa 241/332 cửa hàng trong đợt dịch Covid-19.

Doanh nghiệp quan sát thấy thị trường bán lẻ có sự phục hồi trong kỳ vừa qua và đang dần bắt kịp tốc độ tăng trưởng cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch bệnh.

Tính lũy kế 9 tháng, công ty trang sức ghi nhận doanh thuần thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 25.574 tỷ đồng (tăng 104% so với cùng kỳ) và 1.340 tỷ đồng (tăng 133% so với cùng kỳ).

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA PNJ

Nhãn Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 9T/2022 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 725 960 1194 1069 1029 1340

Năm nay, PNJ đặt mục tiêu doanh số lên gần 25.835 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.320 tỷ đồng , mức cao kỷ lục. Như vậy, kết quả trên đã sớm vượt chỉ tiêu lợi nhuận trước 3 tháng kinh doanh.

Lãnh đạo doanh nghiệp lý giải kết quả này chủ yếu đến từ kênh bán lẻ với mức tăng trưởng 113%, điều này nhờ sự tăng trưởng tốt ở các nhãn hàng và khu vực, đẩy mạnh các chương trình marketing để khai thác khách hàng đạt hiệu quả hơn.

Kênh bán sỉ cũng phục hồi theo thị trường trang sức trong năm nay với chiến lược phát triển tập khách hàng sỉ tốt hơn, doanh số tăng 85%. Doanh thu từ vàng 24K cũng tăng mạnh 104% do ảnh hưởng từ xu hướng đầu tư trong bối cảnh áp lực lạm phát cao và bất ổn về chính trị.

Tổng chi phí hoạt động lũy kế từ đầu năm tăng 73% theo sự mở rộng của quy mô doanh thu. Tuy nhiên, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp chỉ ở mức 59%, giảm so với con số 66% của cùng kỳ 2021. Chi phí tối ưu hơn nhờ vận hành bằng các ứng dụng công nghệ vào bán hàng, quản lý doanh nghiệp.

Kể từ đầu năm, hệ thống kinh doanh này đã mở mới 21 cửa hàng và nâng cấp 19 cửa hàng PNJ Gold, mở mới 2 cửa hàng Style by PNJ, mở mới 1 cửa hàng PNJ Watch. Ngược lại công ty đóng 6 cửa hàng PNJ Gold và 6 cửa hàng PNJ Silver.

Tổng số lượng đến cuối tháng 9 là 354 cửa hàng độc lập. Hệ thống bao gồm 334 PNJ Gold, 8 PNJ Silver, 3 CAO Fine Jewellery, 4 CH Style by PNJ, 2 CH PNJ Watch và 3 CH PNJ Art.