PNJ trao lộc khai xuân 2.023 miếng vàng

Không chỉ phát huy vai trò kênh đầu tư trú ẩn trong giai đoạn lạm phát, những set vàng tài lộc có xu hướng trở thành quà tặng Tết như một lời chúc may mắn, vạn sự hanh thông.

Báo cáo Wealth Expectancy 2022 của Ngân hàng Standard Chartered công bố đầu tháng 1/2023 cho thấy nhà đầu tư toàn cầu đang xem vàng như một kênh chống lạm phát tốt và 22% trong đó khẳng định sẽ giải ngân thêm vào vàng.

Tại Việt Nam, vàng cũng là kênh đầu tư được ưa thích nhất khi 57% người tham gia khảo sát cho biết họ đầu tư với kỳ vọng khả năng sinh lời của thị trường kim loại quý sẽ cao hơn mức lạm phát.

Miếng vàng và các sản phẩm chế tác từ vật liệu này được coi là vật may mắn. Vàng tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng. Do đó, việc tặng vàng được quan niệm như trao lộc, gửi may mắn đầu năm. Không chỉ là tài sản hữu hình để tích lũy, đầu tư có tính thanh khoản cao trong bối cảnh tình hình kinh tế nhiều biến động, những set vàng tài lộc còn có xu hướng trở thành quà tặng dịp Tết.

Set vàng thần tài PNJ là xu hướng quà Tết của năm nay.

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu rước lộc dịp Tết cho khách hàng, làm quà tặng người thân và đối tác, PNJ chuẩn bị kỹ lưỡng về chất lượng, mẫu mã sản phẩm từ nhiều tháng trước. Thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực chế tác và bán lẻ trang sức tại Việt Nam vừa ra mắt nhiều set vàng tài lộc với thiết kế tinh tế, phù hợp từng đối tượng khách hàng phân theo giới tính, độ tuổi, sở thích.

Ca sỹ Lệ Quyên và người mẫu Lâm Bảo Châu chọn set vàng thần tài PNJ làm quà tặng Tết Quý Mão.

Mỗi sản phẩm đều được PNJ đầu tư chỉn chu từ trong ra ngoài và gửi gắm ước mong thần tài sẽ mang đến cho khách hàng may mắn, an khang, phát tài. Nổi bật nhất trong danh mục sản phẩm Tết là bộ sưu tập kiệt tác vàng 24K được chế tác bởi những nghệ nhân kim hoàn ưu tú của PNJ.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ 12 linh vật trong chu kỳ luân chuyển vô tận của đất trời. Phiên bản đặc biệt có ý nghĩa biểu trưng cho phú quý tài lộc, tôn vinh khát vọng và bứt phá mọi ranh giới để đón năm mới rực rỡ.

Set vàng 12 miếng đặc biệt PNJ lấy cảm hứng từ 12 linh vật.

Bên cạnh những sản phẩm được thiết kế tinh xảo, với thông điệp “Thần tài gõ cửa - Phát lộc khai xuân”, PNJ còn mang đến chương trình “Thử thách lắc tài lộc” từ 15/1 đến 1/2, giúp người chơi có 100% cơ hội nhận lộc khai xuân cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn. Tổng giá trị tài lộc của chương trình đến 2.023 miếng vàng.

Ngoài ra, khi tham gia đăng nhập và săn lượt lắc 18 ngày liên tiếp trong thời gian diễn ra chương trình, người chơi còn có cơ hội nhận mã ưu đãi trị giá đến 5 triệu đồng. Với mỗi lượt tham gia lắc tài lộc, khách hàng cũng đóng góp 5.000 đồng vào các hoạt động thiện nguyện để cùng PNJ lan tỏa giá trị tốt đẹp, chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn.

Đại diện PNJ cho biết bên cạnh việc tạo không khí hứng khởi, lưu giữ truyền thống trao lộc đầu năm, chương trình còn là lời chúc năm mới phát tài phát lộc của công ty gửi đến khách hàng. Chỉ trong 3 ngày đầu tiên, hơn 25.000 lượt khách hàng tham gia và nhận lộc từ “Thử thách lắc tài lộc”.