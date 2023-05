PNJ lãi thêm trăm tỷ đồng trong tháng 4

Trong 4 tháng đầu năm, doanh thu của PNJ giảm so với cùng kỳ hơn 6%, đạt 12.059 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế không có sự chênh lệch nhờ thay đổi cơ cấu hàng bán.

Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú nhuận (PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 4 với doanh thu thuần và lãi ròng đạt lần lượt 2.263 tỷ đồng và 111 tỷ đồng , giảm tương ứng 18,3% và 23,4% so với mức nền cao kỷ lục quý II/2022.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, PNJ thu về 12.059 tỷ đồng , giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. So với chỉ tiêu doanh thu cả năm đạt 35.598 tỷ đồng , PNJ đã hoàn thành 33,9% kế hoạch.

Doanh thu giảm nhưng việc thay đổi cơ cấu hàng bán giúp cải thiện giá vốn, từ đó đưa lợi nhuận gộp của ông lớn bán lẻ trang sức tăng nhẹ so với cùng kỳ lên 2.308 tỷ đồng . Biên lợi nhuận gộp kéo từ 17,8% lên 19,1%.

Sau khi khấu trừ các loại chi phí và khoản nộp Nhà nước, PNJ lãi ròng 859 tỷ đồng , chỉ kém cùng kỳ 6 tỷ đồng , và hoàn thành 44,3% kế hoạch doanh thu đạt 1.937 tỷ đồng cả năm 2023.

KẾT QUẢ KINH DOANH PNJ Nguồn: BCTC DN; Tổng hợp Nhãn Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Kế hoạch năm 2023 Doanh thu tỷ đồng 7708 8565 10977 14571 17001 17501 19547 33876 35598 Lợi nhuận sau thuế

152 450 725 960 1194 1069 1029 1811 1937

Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu từ hoạt động bán lẻ chiếm tới 58% trong khi bán sỉ chỉ đạt 9,2%. Hơn 31% đến từ doanh thu bán vàng 24K.

Theo PNJ, doanh thu trang sức bán lẻ lũy kế 4 tháng đầu năm giảm 5,7% so với cùng kỳ do sức mua hàng xa xỉ suy giảm mạnh mẽ. Dẫu vậy, kênh này vẫn được đánh giá có mức giảm thấp so với thị trường chung. Cũng lý do trên mà doanh thu trang sức bán sỉ giảm tới 23.3%.

Giai đoạn này, sự ảnh hưởng của yếu tố lạm phát cũng đẩy chi phí hoạt động tăng 6,1%. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên lợi nhuận gộp tăng từ 49,4% lên 52%.

Lũy kế đến hết tháng 4, hệ thống PNJ sở hữu 376 cửa hàng trên 55 tỉnh thành, bao gồm 13 cửa hàng mở mới từ đầu năm.