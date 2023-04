PNJ kết hợp Hello Kitty ra mắt dòng trang sức mới

PNJ x Hello Kitty là sự kết hợp đặc biệt nhằm mang đến những món trang sức giá trị và sáng tạo, tôn vinh vẻ đẹp cá nhân và truyền cảm hứng để khách hàng cảm nhận tươi trẻ mỗi ngày.

Ngày 14/4, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ra mắt dòng sản phẩm mới mang tên PNJ x Hello Kitty. Hiện PNJ là thương hiệu trang sức duy nhất tại Việt Nam được nhượng quyền sử dụng hình ảnh thương hiệu hàng đầu thế giới - Hello Kitty. Đây là sự kiện có ý nghĩa chiến lược, khẳng định vị thế dẫn đầu và tinh thần hội nhập quốc tế trước thềm sinh nhật lần thứ 35 của PNJ.

Sự kiện ra mắt trang sức PNJ x Hello Kitty là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao vị thế của công ty trên thị trường toàn cầu. Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong ngành kim hoàn, công ty dần khẳng định vị thế hàng đầu tại Việt Nam.

Bà Trương Hoài Anh - Giám đốc cao cấp Phát triển Kinh doanh Quốc tế PNJ - khẳng định: “Sự kết hợp này có ý nghĩa quyết định để khẳng định vị thế thương hiệu PNJ sau nhiều năm hình thành và phát triển, khi không chỉ khai thác được các thế mạnh chế tác trong thị trường nội địa, mà còn nhấn mạnh chiến lược phát triển sâu rộng thông qua cập nhật các xu hướng quốc tế cùng các thương hiệu uy tín toàn cầu”.

Một số mẫu thiết mới trong bộ sưu tập bộ sưu tập đặc biệt "Sweet-y Hello Kitty".

Tiếp nối giá trị cốt lõi “Chính trực để trường tồn”, trong tình trạng hàng giả - hàng nhái - hàng trái phép đang diễn ra khá nhiều tại thị trường Việt Nam, PNJ thể hiện sự tôn trọng và tuân thủ các quyền sở hữu trí tuệ quốc tế bằng việc đầu tư giấy phép chính thức cho dòng hàng Hello Kitty. Thiết kế và sản xuất với sự hợp tác của Hello Kitty không chỉ củng cố thế mạnh của PNJ trong lĩnh vực trang sức chế tác, mà còn mang đến cơ hội để người tiêu dùng sở hữu những sản phẩm chính hãng, chất lượng uy tín.

Để đánh dấu cột mốc đầu tiên, nhãn hàng PNJ x Hello Kitty sẽ ra mắt bộ sưu tập “Sweet-y Hello Kitty" với cảm hứng từ nhân vật Hello Kitty và các biểu tượng đặc trưng như chiếc nơ, vườn hoa của người bạn dễ thương này. Các sản phẩm thể hiện tinh thần, phong cách tươi mới qua sự đa dạng của mẫu mã, màu sắc.

“Dù theo đuổi hình tượng nào, dù bạn bao nhiêu tuổi, chắc chắn mỗi người chúng ta đều có một phần dễ thương như hình ảnh mà Hello Kitty đại diện - sự tươi trẻ và đáng yêu. Và PNJ x Hello Kitty sẽ cùng bạn thể hiện sự đáng yêu đó một cách thật hiện đại và tinh tế”, đại diện nhãn hàng chia sẻ thêm.

Khánh Vy trẻ trung cùng trang sức PNJ x Hello Kitty.

Hello Kitty được giới thiệu lần đầu năm 1974 bởi hãng Sanrio Nhật Bản, hiện là một trong những thương hiệu nhượng quyền được nhiều người biết đến nhất mọi thời đại. Công ty Sanrio là thương hiệu phong cách sống toàn cầu nổi tiếng với biểu tượng nhân vật Hello Kitty, cũng là ngôi nhà của nhiều thương hiệu nhân vật được yêu thích khác gồm Chococat, My Melody, Badtz - Maru, Keroppi, Gudetama và Aggretsuko.

Sanrio được thành lập dựa trên triết lý ''Small gift, big smile'' - một món quà nhỏ có thể mang lại hạnh phúc và tình bạn cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Kể từ năm 1960, triết lý này đã trở thành nguồn cảm hứng để hãng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động truyền cảm hứng cho những trải nghiệm độc đáo của người tiêu dùng thế giới. Ngày nay, các sản phẩm huyền thoại của Sanrio có mặt ở hơn 130 quốc gia.

Chiến lược bắt tay với những thương hiệu toàn cầu để ra dòng sản phẩm mới như PNJ x Hello Kitty không chỉ gia tăng lợi thế cạnh tranh mà còn khởi tạo con đường mới trên tiến trình hội nhập, mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường trang sức quốc tế của PNJ.

Với kinh nghiệm dẫn dắt thị trường cùng trình độ thiết kế chế tác cao cấp và tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo suốt 35 năm qua, trong tương lai PNJ sẽ tiếp tục mang đến các dòng trang sức tôn vinh vẻ đẹp cá nhân và truyền cảm hứng tích cực đến với khách hàng, trở thành sự lựa chọn thú vị trong nhiều hình thái đa dạng của cuộc sống.