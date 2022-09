Plogging là gì mà được hưởng ứng rộng rãi?

Plogging ra đời vào năm 2016 tại Thụy Điển, trở thành xu hướng mới của những người yêu thể thao và môi trường.

Plogging /ˈplɒɡɪŋ/ (danh từ): (Tạm dịch) Chạy bộ nhặt rác.

Định nghĩa:

Plogging là thuật ngữ đề cập hành động nhặt rác khi chạy bộ. Plogging được ghép giữa plocka upp trong ngôn ngữ Thụy Điển (nghĩa là nhặt) và jogging (nghĩa là chạy bộ).

"Cha đẻ" của khái niệm plogging là Erik Ahlström. Năm 2016, khi chuyển đến Stockholm sống và làm việc, ông bị sốc bởi lượng rác nhìn thấy trên đường đi làm. Nhận ra lượng rác vẫn nằm trên đường suốt nhiều tuần liền, Erik quyết định nhặt rác khi chạy bộ. Dần dần, hoạt động này trở thành thói quen tập thể dục của ông.

Một thời gian sau, nhiều người hưởng ứng hoạt động của Erik và làm theo. Ý tưởng này lan rộng, trở thành sự kiện được tổ chức trên khắp Thụy Điển và nhiều nơi trên thế giới. Theo đó, thuật ngữ plogging được đặt ra để nói về hành động vừa chạy bộ vừa nhặt rác.

Ứng dụng của plogging trong tiếng Anh:

- The Swedish phenomenon of plogging, where joggers combine their run with picking up the trash they find in nature, is going global as both environment and fitness fanatics benefit from the new trend.

Dịch: Hiện tượng chạy bộ nhặt rác của Thụy Điển, theo đó, những người chạy bộ kết hợp hoạt động chạy với nhặt rác trong môi trường tự nhiên, đang phổ biến trên toàn cầu vì người yêu môi trường và thể thao đều được hưởng lợi từ xu hướng mới mẻ này.

- One group of ploggers can fill several bin bags in 20 minutes, with 35 million plastic bottles used every day in the UK.

Dịch: Một nhóm người chạy bộ nhặt rác có thể nhặt đầy một túi rác trong 20 phút, số rác đó là khoảng 35 triệu chai nhựa được sử dụng hàng ngày tại Anh.