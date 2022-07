Plodder chỉ kiểu người nào khi làm việc?

Plodder được sử dụng từ thế kỷ 16, dùng để chỉ một kiểu người không được đánh giá cao trong xã hội.

Plodder /ˈplɒd.ər/ (danh từ): Người làm việc chăm chỉ nhưng không thông minh.

Định nghĩa:

Plodder lần đầu được sử dụng từ thế kỷ 16. Cambridge Dictionary định nghĩa plodder là người làm việc chậm chạp, liên tục, nhưng không có trí tưởng tượng, sự nhiệt tình hay đam mê.

Theo Collins English Dictionary, plodder là người làm việc hoặc đi lại nặng nề. Trong nhiều trường hợp, từ này để chỉ những người làm việc chậm chạp nhưng rất kiên trì và không biết mệt mỏi.

Ứng dụng của từ plodder trong tiếng Anh:

- Dennis is a bit of a plodder, but he gets the job done in the end.

Dịch: Dennis là một người chăm chỉ nhưng không thông minh, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn hoàn thành công việc.

- If you say that someone is a plodder, you have a low opinion of them because they work slowly and steadily but without showing enthusiasm or having new ideas.

Dịch: Nếu bạn nói ai đó là một kẻ chăm chỉ nhưng không thông minh, nghĩa là bạn đang đánh giá thấp vì họ làm việc chậm chạp, liên tục nhưng thiếu nhiệt tình hoặc không đưa ra những ý tưởng mới.