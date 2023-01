PlayStation 5 hấp dẫn hơn nữ streamer

Nữ streamer với hàng chục triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội nhận về kết quả không mong muốn, khi hỏi người hâm mộ thích mình hay máy chơi game PlayStation 5 hơn.

Nữ streamer Amouranth không hấp dẫn bằng PS5, theo bình chọn của 60.000 người hâm mộ. Ảnh: Twitch.

Kaitlyn Michelle Siragusa, nữ streamer 29 tuổi thường được biết đến với tên Amouranth trên các nền tảng Twitch, Twitter, Instagram và OnlyFans mới đây đã tự đem mình ra so sánh với bộ máy chơi game bán chạy nhất năm 2022, PlayStation 5 (PS5).

Cụ thể, trên trang Twitter 3,5 triệu lượt theo dõi của mình, Amouranth lập bình chọn “Một ngày với tôi” hay “PS5”. Kết quả có vẻ như không được như cô gái mong muốn, trong gần 60 nghìn lượt bình chọn, 65% người hâm mộ chọn “PS5”.

Nữ streamer nhận về kết quả bất ngờ khi so sánh mình với máy chơi game của Sony. Ảnh: Twitter.

Kaitlyn “Amouranth” Michelle Siragusa nổi lên trên nền tảng livestream Twitch nhờ nội dung cosplay và ASMR dành cho người lớn, sau đó phát triển sang mảng nội dung gaming. Nội dung hình ảnh nhạy cảm và nhiều hành động gây tranh cãi khiến nữ streamer nhiều lần bị Twitch cấm và cảnh cáo, nhưng cô vẫn trở thành streamer nữ được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng, với hơn 6 triệu lượt theo dõi tính đến nay.

Ngoài ra, Amouranth còn có 3,5 triệu lượt theo dõi Twitter và hàng chục nghìn lượt đăng ký trả phí trên OnlyFans. Cô từng có 5 triệu lượt theo dõi Instagram trước khi bị nền tảng này cấm hoạt động vì hình ảnh nhạy cảm.

Một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất của nữ streamer là vào năm ngoái, khi Amouranth bán nước tắm và lọ đựng khí “xì hơi” của chính mình với giá hàng nghìn USD. Theo các thống kê được công bố, sản phẩm “hàng hiếm” bán được với số lượng lớn, nhưng nhiều ý kiến cho rằng Siragusa đã lợi dụng người hâm mộ, và sản phẩm đã bị “ngừng sản xuất”.

Nữ streamer tiếp tục bị chỉ trích lợi dụng người hâm mộ khi vào tháng 12/2022, cô nói rằng đã nhận một khoản đóng góp trị giá 70.000 USD từ một người xem ẩn danh. “Tôi nghĩ rằng đây là một cử chỉ ngọt ngào và đáng yêu, hy vọng rằng người gửi tiền thực sự dư dả và không phải rơi vào cảnh khó khăn khi đóng góp tiền cho tôi. Tôi vẫn chưa liên lạc với người gửi”, Siragusa viết trên trang cá nhân về quyết định giữ số tiền.

PlayStation 5 là máy chơi game do Sony phát triển ra mắt tháng 11/2020. Theo VGchartz, thiết bị này đã bán được gần 28 triệu chiếc trong 25 tháng kể từ khi ra mắt.

Ở Mỹ, PS5 có số lượng bán ra ít hơn so với Nintendo Switch, nhưng vẫn đạt doanh thu cao hơn do có mức giá đắt hơn. Máy chơi game được trang bị CPU AMD Zen 2 và 16 GB/256-bit GDDR6 SDRAM. Đây là thiết bị mong ước của nhiều game thủ, với các tựa game nổi bật như FIFA 23, God of War Ragnarök, Call of Duty: Modern Warfare II.