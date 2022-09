Play Together và tham vọng gia nhập vũ trụ thực tế ảo của VNG

Nhập khẩu Play Together hay đầu tư vào Haegin không chỉ có ý nghĩa về kinh doanh, mà còn là bước tiến lớn của VNG trong chiến lược phát triển ngành công nghệ giải trí nước nhà.

Metaverse là thuật ngữ xuất hiện từ năm 1992, mô tả thế giới ảo nơi con người tương tác qua hình đại diện kỹ thuật số. Ngày nay, metaverse đã trở nên phổ biến khi công nghệ phát triển. Việc tương tác đa chiều trong không gian kỹ thuật số ngày càng dễ dàng và có chiều sâu hơn. Ở đó, người dùng có thể sáng tạo và khám phá thế giới cùng cộng đồng hệt như không gian thực.

Metaverse hay vũ trụ ảo đã trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ của nền công nghệ nói chung và ngành giải trí, game nói riêng. Đồng thời, metaverse cũng được nhận định trở thành nền tảng tương lai của xã hội loài người nhờ mức tăng trưởng chóng mặt.

Bước đi đánh dấu VNG tại vũ trụ ảo

Xét riêng trong lĩnh vực game, Play Together thuộc nhóm ứng cử viên hàng đầu trong việc tạo nên một xã hội ảo “chơi chung” đúng nghĩa. Tựa game này sở hữu đồ họa đáng yêu, cách chơi đơn giản nhưng thu hút, hệ thống hoạt động đa dạng và phong phú: Đi học, đi làm, mua sắm, làm quen, tụ tập bạn bè, nuôi thú cưng, câu cá, giải trí… bên cạnh nhiều minigame không khác gì cuộc sống thực.

Play Together mang đến một xã hội “ảo như thật” cho người chơi.

Ngày 30/6, tựa game đình đám này chính thức “nhập tịch” Việt Nam với sự trợ giúp của VNG. Sau hơn 2 tháng ra mắt, Play Together VNG ghi nhận thành công ấn tượng với hơn 10 triệu lượt tải, vượt mặt nhiều đối thủ, xếp hạng nhất trên Appstore và Google Play.

Các trang thông tin chính thức của Play Together VNG cũng nhận được sự đón nhận đông đảo của cộng đồng game thủ. Cụ thể, fanpage Facebook, TikTok và YouTube của game lần lượt đạt hơn 964.000, 439.500 và 120.000 lượt theo dõi, ghi nhận hơn 116.000 thành viên tham gia hội nhóm cộng đồng.

Play Together VNG dẫn đầu các bảng xếp hạng ứng dụng.

Play Together VNG được đánh giá là game giáo dục thú vị, sản phẩm giải trí dành cho độ tuổi 4+ (theo Google Play Store). Sau thời gian trải nghiệm, nhiều cha mẹ cho rằng Play Together VNG sở hữu những tính năng có thể giúp trẻ em phát triển tư duy về cách kiếm tiền và chi tiêu hợp lý (thông qua vật phẩm “kim cương”) hay quản lý thời gian hiệu quả. “Đồng hành cùng cha mẹ trong quá trình vui chơi của các em” cũng là một trong những định hướng quan trọng của Play Together VNG tại Việt Nam.

Play Together VNG dự kiến liên tục ra mắt những tính năng, sự kiện mới, cùng nhiều bộ code quà tặng định kỳ, mang đến người chơi một vũ trụ ảo đầy đủ tiện nghi và gắn kết.

Chiến lược rót vốn vào Haegin của VNG

Là kỳ lân công nghệ đầu tiên tại Việt Nam, VNG tất nhiên không nằm ngoài xu hướng metaverse khi quyết định đầu tư vào Haegin - “cha đẻ” của tựa game Play Together đã làm mưa làm gió khắp thế giới trong năm 2021.

Đây được xem là thương vụ “hái ra vàng” của VNG. Bởi lẽ, Haegin trở thành công ty mobile game đầu tiên được niêm yết trên sàn KOSDAQ (Hàn Quốc). Trong khi đó, Play Together phá đảo mọi bảng xếp hạng, tạo nên cơn sốt toàn cầu với hơn 80 triệu lượt tải và 4 triệu người dùng hàng ngày chỉ sau chưa đầy một năm phát hành.

Đưa Play Together về Việt Nam và đầu tư vào Haegin được xem là thương vụ “hái ra vàng” của VNG.

Để có được cái bắt tay này, VNG đã chứng minh được khả năng và tiềm lực trong lĩnh vực phát hành game tại Việt Nam. VNG liên tục đa dạng hóa thể loại và mở rộng đối tượng người chơi, mang đến người Việt nhiều tựa game chất lượng cao. Qua đó, nhà phát hành này không chỉ chứng tỏ hệ sinh thái công nghệ đa dạng, mà còn không ngừng nâng cao trải nghiệm người dùng, thể hiện tầm nhìn và nỗ lực hoàn thiện từng ngày.

Ông Kelly Wong - Phó tổng giám đốc VNG phụ trách mảng Game Entertainment.

“VNG tiến vào metaverse phần lớn nhờ ‘hậu phương’ vững chắc là cộng đồng người chơi đông đảo và nhiệt tình. Với gần 20 năm kinh nghiệm vận hành, phát triển game online, VNG tự tin vào năng lực và sự hiểu biết game thủ Việt. Những điều này là hành trang quan trọng để chúng tôi khám phá metaverse, góp phần kiến tạo một môi trường trực tuyến phù hợp và mang đến game thủ Việt Nam những trải nghiệm thật sự trọn vẹn”, ông Kelly Wong - Phó tổng giám đốc VNG phụ trách mảng Game Entertainment - cho biết.

Thông qua việc rót vốn vào Haegin, VNG không chỉ mở rộng phạm vi kinh doanh trên thị trường quốc tế, mà còn đẩy mạnh chiến lược “go global”, hướng tới trở thành nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực metaverse.

Nói cách khác, màn nhập sân này của VNG là bước tiến quan trọng trong việc nắm bắt xu hướng tiềm năng, góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái kỹ thuật số của doanh nghiệp. Quyết định này đồng thời thể hiện nỗ lực của VNG trong việc định hướng một tương lai rộng mở cho ngành công nghệ giải trí Việt. Độc giả truy cập tại đây để trải nghiệm thế giới vui nhộn của Play Together VNG.