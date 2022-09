Play Together khuấy đảo phong cách thời trang trẻ tại Việt Nam

Chưa đầy 3 tháng sau khi “cập bến” Việt Nam, Play Together mang đến loạt sự kiện hấp dẫn giới trẻ, trong đó có Fashion Week đang dẫn đầu xu hướng phong cách thời trang hiện đại.

Play Together thuộc thể loại game mô phỏng xã hội, phiêu lưu thế giới mở, giúp người chơi tự do kết nối với mọi người trên thế giới. Game do HAEGIN sản xuất và được đưa về Việt Nam vào cuối tháng 6 dưới cái tên Play Together VNG. Với đồ họa ngộ nghĩnh, đáng yêu, lối chơi tự do, giải trí trên nền nhạc sôi động, Play Together đã thu hút sự chú ý của đông đảo game thủ thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Fashion Week của Play Together có gì đặc biệt?

Fashion Week là sự kiện được Play Together VNG tổ chức trên fanpage, nhằm thử thách khả năng thiết kế thời trang và tính tư duy, sáng tạo của người chơi.

Play Together VNG đang là tựa game được giới trẻ yêu thích.

Trong đó, tùy theo cơ chế của chương trình, người chơi sẽ thiết kế cho nhân vật trong game một phong cách từ xinh đẹp, hào nhoáng đến độc đáo, thậm chí độc lạ. Mặt khác, người chơi cũng có thể cosplay giống phục trang và biểu cảm của nhân vật trong game theo sở thích cá nhân. Kết quả sẽ được chính cộng đồng Play Together đánh giá và bình chọn.

Người chơi có thể thỏa sức thể hiện cá tính và khả năng sáng tạo tại sự kiện Fashion Week.

Fashion Week đã bước sang mùa 3 sau thành công của 2 mùa trước đó. Mùa 3 hứa hẹn diễn ra hoành tráng, thu hút nhiều cái tên đình đám đang chơi Play Together như Trà Đặng, Mèo Simmy, Sammy Đào, Cáo Nhỏ, Phong Cận, Hàng Bông, Ruby, Mặp Doram, Kim Hấu... Để tham gia, người chơi cần mặc trang phục của nhân vật yêu thích, catwalk và gửi video theo hướng dẫn trên fanpage, sau đó đợi bình chọn và đón chờ những phần quà hấp dẫn.

Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của fashionista Quỳnh Anh Shyn trong vai trò “đại sứ” mang thời trang mới mẻ đến gần hơn với Gen Z. Cô cũng đang thử sức và trải nghiệm cuộc đua Fashion Week cùng các bạn trẻ. “Cá tính”, “đẹp độc”, “chất riêng” là những gì Quỳnh Anh hướng đến khi không ngần ngại sáng tạo ra outfit đột phá tại Play Together.

Quỳnh Anh Shyn tham gia Fashion Week để truyền cảm hứng thời trang đến người trẻ.

Khuấy đảo phong cách thời trang từ game đến đời thực

Hàng nghìn bức ảnh xinh xắn, dễ thương nhưng cũng không kém phần “cool ngầu”, “độc lạ” đã được đăng tải lên fanpage sự kiện, khiến những game thủ trẻ khác không khỏi sốt sắng bật camera, tự tin khoe cá tính cùng nhân vật của mình trong Play Together.

Game thủ hào hứng cosplay nhân vật của mình trong Play Together.

Thời trang chính là một trong những tính năng “nổi đình, nổi đám” được tất cả người chơi yêu thích. Qua mỗi phiên bản cập nhật, Play Together đều mang đến hàng loạt trang phục mới độc đáo, vui nhộn và cuốn hút.

Sự kiện Fashion Week chính là cơ hội đưa thời trang trong game ra đời thực, động lực để giới trẻ chọn những bộ quần áo ưng ý, vận dụng khả năng phối đồ và trí tưởng tượng. Thông qua đây, game khơi gợi sự hào hứng, niềm vui và hạnh phúc của cộng đồng khi cùng nhau chiêm ngưỡng những thành quả trên fanpage của Play Together VNG.

Hàng nghìn bức ảnh độc đáo được đăng tải lên fanpage của Play Together VNG.

