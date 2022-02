Pixel 6, iPhone 12 Mini và nhiều hãng laptop bị chê trên Twitter

Trong những bài nhắc đến Pixel 6 trên Twitter, có 27,2% mang nội dung không hài lòng về thiết bị, đa số người dùng than phiền do smartphone liên tục gặp lỗi khi cập nhật phần mềm. Đứng thứ 2 trong danh sách là iPhone 6s với tỷ lệ bài đăng than phiền 26,1%, xếp sau là iPhone 12 mini (26,1%). Trong 10 mẫu smartphone bị chê nhiều nhất trên Twitter có 8 thiết bị là iPhone, còn lại gồm Pixel 6 và Pixel 6 Pro của Google. Ảnh: The Verge.