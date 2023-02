Pique và bạn gái sống chung

Cựu trung vệ người Tây Ban Nha sống chung nhà với bạn gái mới tại penthouse ở Barcelona.

Theo Marca, gần đây, Pique và bạn gái Clara Chia Marti thường xuyên bị cánh săn ảnh phát hiện bước ra khỏi nhà cùng nhau. Cả hai vừa dọn về chung sống tại penthouse của cựu trung vệ ở Carrer Muntaner, Barcelona.

Tuy nhiên, người đẹp sẽ không có mặt ở nhà khi hai con trai của Pique là Milan và Sasha đến sống cùng cha.

Nguồn tin thân cận của Pique tiết lộ cựu cầu thủ phân chia thời gian dành cho bạn gái và các con. Anh cũng chưa thông báo chuyện tình cảm của mình với Milan và Sasha.

Pique và bạn gái Clara Chia Marti đã dọn về sống chung nhà. Ảnh: @3gerardpique.

Về phía Clara Chia Marti, gần đây, cô gái 24 tuổi vướng tin đồn phải tới bệnh viện Quiron ở Barcelona điều trị khủng hoảng lo âu sau khi bị fan Shakira tấn công.

Song người thân của Clara phủ nhận thông tin nói trên. Trả lời phỏng vấn trên Telecinco, chú ruột của Clara nói: "Tất cả tin đồn đều bịa đặt. Clara không tới bệnh viện để điều trị. Chúng tôi không hiểu thông tin đến từ đâu".

Mối quan hệ giữa Pique, Clara và Shakira vẫn là tâm điểm truyền thông tại Tây Ban Nha. Gần đây, Shakira tung ca khúc BZRP Music Session #53 có phần lời được cho là ám chỉ sự tệ bạc Pique cũng như công kích bồ mới của trung vệ điển trai.

Trong bài hát có đoạn: "Xin lỗi anh yêu, đáng nhẽ ra em nên đá anh khỏi đây từ lâu / Một con sói như em không dành cho người như anh / Em đã quá tốt với anh, đó là lý do anh chọn ở bên người giống như anh".

Trước động thái của tình cũ, cựu trung vệ công khai hình ảnh bạn gái trên mạng xã hội. Hôm 2/2, cả hai ở bên nhau mừng sinh nhật 36 tuổi của anh.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, bạn gái mới được lòng gia đình và bạn bè của Pique. Đây là điều Shakira không làm được trong quãng thời gian gắn bó với cầu thủ.

Một số người bạn của Pique thậm chí còn đặt cho Shakira biệt danh kỳ lạ do "tính cách xấu". Họ gọi nữ ca sĩ là "La Patron" hay "The Boss" do bản chất không thân thiện với mọi người xung quanh.