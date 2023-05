Pique thân mật với bạn gái sau tin đồn ngoại tình

Trên tài khoản có 22,6 triệu người theo dõi, Pique đăng ảnh selfie cùng bạn gái Clara Chia Marti selfie. Cả hai áp má vào nhau và mỉm cười trước ống kính. Đây là lần hiếm hoi cựu trung vệ Tây Ban Nha công khai khoảnh khắc thân mật với người yêu.

Trước đó, cựu sao Barca được bắt gặp đưa bạn gái đến khu nghỉ dưỡng sang trọng bên bờ biển Dubai. Trong đoạn video được fan đăng lên mạng xã hội, Chia Marti tỏ ra rất hạnh phúc khi nắm trong tay hai bông hồng đỏ thắm được bạn trai tặng nhân sinh nhật 24 tuổi.

Theo Page Six, những cử chỉ tình cảm gần đây chứng minh Pique và Marti vẫn là một đôi sau nhiều lùm xùm. Giữa tháng 4, tờ DiarioSport tung tin đồn Pique mập mờ với luật sư trẻ tên Julia Puig. Trong khi đó, Marti bị tố ngoại tình với Pep Guardiola - huấn luyện viên từng đào tạo Pique.

Tin đồn này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông ở Tây Ban Nha. Nhiều người cho rằng sẽ rất sốc nếu đây là sự thật. Bởi, Pique từng có 4 năm thi đấu thành công dưới trướng Guardiola, từ 2008 đến 2012, với 3 chức vô địch La Liga và hai Champions League.

Thời điểm đó, người trong cuộc không lên tiếng về tin đồn này.

Từ khi chia tay Shakira, Pique luôn là cái tên "nóng" trên các phương tiện truyền thông. Về phía Shakira, cô cùng hai con trai hiện có cuộc sống bình yên ở Miami (Mỹ). Ngôi sao đạt thỏa thuận nuôi con với Pique và cho phép anh chăm sóc, gặp gỡ bọn trẻ trong vòng 10 ngày mỗi tháng.

Trả lời phỏng vấn El Pais, Pique nói anh đang tập trung nuôi dạy con thay vì sân si về người cũ. "Tôi dành năng lượng để ở bên người thân yêu và cho họ những gì tôi có. Tôi rất hạnh phúc. Cuộc sống của tôi thay đổi và tôi biết cách giữ gìn hạnh phúc", anh chia sẻ.

Sau chia tay, anh không xin lỗi Shakira vì cho rằng bản thân không sai. Phát ngôn này đã bị fan của ca sĩ người Colombia chỉ trích dữ dội.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.