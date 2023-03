Pique bất lịch sự với Frenkie de Jong và bạn gái

Chiều 9/3 (giờ Hà Nội), Sun chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc Pique khiến De Jong bối rối. Pique đã sớm có mặt ở khán đài sân vận động. De Jong cùng bạn gái đến sau nhưng không còn hai chỗ ngồi sát nhau. Vì thế, tiền vệ người Hà Lan đề nghị đàn anh đổi chỗ để được ngồi cùng cô bạn gái Mikky Kiemeney.

Tuy nhiên, không những từ chối lời đề nghị, Pique còn phản ứng khá gay gắt với đồng đội cũ. Hành động này khiến De Jong và Kiemeney ngượng ngùng, tỏ ra khá bối rối. Sau đó, cặp đôi chấp nhận ngồi ở hai hàng ghế khác nhau.

Trong phần bình luận, nhiều cổ động viên MU đã đùa rằng De Jong nên chia tay Barca để chuyển sang khoác áo đội chủ sân Old Trafford.

"Hãy đến MU, anh bạn. Chúng tôi hứa sẽ không đối xử với bạn như thế đâu", "Cậu sẽ được đối xử tốt hơn, được các cầu thủ tôn trọng nếu đến MU, nhưng cậu có một lòng trung thành mù quáng"... là những bình luận nổi bật.

Sau khi HLV Erik ten Hag tiếp quản MU, De Jong là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Tuy nhiên, tiền vệ này muốn gắn bó với Barca. Thậm chí, anh chấp nhận giảm lương để tiếp tục khoác áo đội chủ sân Camp Nou.

Với Pique, hình ảnh của trung vệ này xấu đi trong thời gian qua. Anh bị Shakira phát hiện ngoại tình và chấm dứt mối tình kéo dài 11 năm với nữ ca sĩ người Colombia. Tháng 11/2022, anh còn có những lời lẽ xúc phạm trọng tài trong trận đấu cuối cùng chơi cho Barca.

