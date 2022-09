'Pink Venom' của BlackPink bị cấm sóng trên đài quốc gia Hàn Quốc

Bài hát mới nhất của nhóm nhạc BlackPink thu về nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ song lại bị cấm phát sóng vì vi phạm quy định của nhà đài.

Ngày 5/9, Kpopstarz News đưa tin ca khúc Pink Venom của BlackPink chính thức bị đài KBS cấm sóng. KBS (Korean Broadcasting System) là đài truyền hình quyền lực nhất tại xứ sở kim chi. Đây là đài quốc gia do chính phủ Hàn Quốc sở hữu.

Đại diện của đài đã đưa ra thông báo về việc không phát sóng ca khúc của BlackPink bởi lời bài hát vi phạm Điều 46 (Giới hạn hiệu ứng quảng cáo) của Quy định đánh giá phát sóng, chẳng hạn như đề cập đến thương hiệu của sản phẩm cụ thể.

Lời bát hát trong Pink Venom đã đề cập đến hai thương hiệu nổi tiếng là Chanel (Kich in the door, waving the coco) và Celine (...I'm still in Celine).

Lời bài hát của Pink Venom vi phạm Điều 46 vì đã quảng bá thương hiệu sản phẩm. Ảnh: Kpopstarz News.

Đây không phải lần đầu tiên BlackPink bị KBS cấm sóng. Vào năm 2019, MV Kill This Love đã bị cấm chiếu với lý do "vi phạm luật giao thông đường bộ". Cụ thể nguyên nhân của án phạt này nằm ở phân đoạn thành viên Rosé lái xe. Hình ảnh Rosé lái xe quá tốc độ, không thắt dây an toàn và chạy trước xe ôtô được KBS cho là hình ảnh xấu, có thể gây ảnh hưởng tới giới trẻ.

MV Kill This Love bị cấm phát sóng vì phân cảnh lái xe của Rosé. Ảnh: sompi.

Vào năm 2016, ca khúc ra mắt của nhóm Bombayah cũng không được lên sóng vì có những câu hát mang hình ảnh phản cảm "middle finger up" (tạm dịch: ngón tay giữa đưa lên) và còn đề cập đến chất kích thích cũng như thương hiệu cụ thể.

Pink Venom đánh dấu sự trở lại của BlackPink qua khoảng nghỉ khá dài. Bài hát tạo dựng được nhiều thành tích cao và có độ phủ sóng mạnh mẽ. Việc đài KBS cấm sóng Pink Venom ít nhiều cũng ảnh hưởng tới thành tích của BlackPink bởi việc quảng bá bài hát trên các show âm nhạc lớn cũng góp phần quan trọng với các nhóm nhạc tại Hàn Quốc.

Người hâm mộ BlackPink tỏ ra khá bức xúc khi nhận được thông báo này. Tuy nhiên công ty quản lý của BlackPink thông báo ra mắt album Born Pink vào tháng 9 sắp tới cũng xoa dịu được phần nào dư luận.