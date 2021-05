Pink và con gái 9 tuổi đu dây trên sân khấu

Nữ ca sĩ và con gái Willow gây ấn tượng khi thực hiện những màn nhào lộn, đu dây trên sân khấu Billboard Music Awards 2021.

Màn đu dây của Pink và con gái Pink và con gái có màn biểu diễn ấn tượng trên sân khấu lễ trao giải Billboard Music Awards 2021.

Theo USA Today, Pink và con gái Willow, 9 tuổi có màn trình diễn ấn tượng tại lễ trao giải Billboard Music Awards (BBMA) 2021 diễn ra tối 23/5 (giờ Mỹ).

Trên sân khấu, Pink và con gái trình diễn ca khúc Cover Me in Sunshine. Không chỉ góp giọng cùng mẹ, Willow thực hiện các động tác bay, lơ lửng và nhào lộn trên không trung.

Theo USA Today, màn trình diễn trên sân khấu BBMA là khoảnh khắc đáng nhớ của hai mẹ con. Đây cũng là dịp chứng minh tài năng của hiện tượng nhí Willow.

Màn đu dây ngược người của Pink và con gái gây chú ý. Ảnh: Getty.

Trên sân khấu BBMA, ngoài màn trình diễn ấn tượng với con gái, Pink còn biểu diễn loạt bản hit trong quá khứ gồm So What, Just Give Me a Reason.

Tại lễ trao giải, Pink được nhận giải Icon Awards từ ban tổ chức. Cô gửi lời cảm ơn đến những người luôn ủng hộ mình: "Tôi yêu công việc và những đồng nghiệp. Chúng tôi sẽ không là gì nếu không có khán giả".

Willow Sage Hart trước đây từng góp giọng trong album The Greatest Showman: Reimagined, biểu diễn trong dịp lễ đặc biệt của Disney năm 2020.

Tuy nhiên, theo lời Pink, con gái cô chưa muốn theo đuổi sự nghiệp ca sĩ. "Con tôi không đam mê làm ca sĩ. Willow muốn theo học tại Học viện Ẩm thực Mỹ và trở thành thợ làm bánh ở New York", Pink nói với USA Today.

Pink cũng khẳng định bé Willow là cô gái khá kỳ quặc. Nữ ca sĩ muốn con gái phát triển theo ý thích, không ép con làm theo ý mình. Ngoài Willow, Pink còn có con trai Jameson, 4 tuổi, cùng chồng Carey Hart.