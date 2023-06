Pink gây tranh luận khi đăng ảnh nude

Ngày 31/5, trên Instagram, Pink đăng hai bức ảnh gợi cảm, trong đó một bức cô mặc áo tắm chất liệu xuyên thấu in họa tiết. Ở hình còn lại, nữ ca sĩ nude dưới ống kính của chồng.

Ca sĩ chú thích: "Nghỉ mát ở hồ cuối tuần và bộ đồ tắm lố bịch mới. Nếu chưa tắm ngoài trời trong lúc bị chồng dọa 5 phút một lần, bạn chưa thực sự được sống". Sau vài giờ, hơn 400.000 người nhấn thích và nhiều tài khoản bình luận về bức ảnh.

Chủ nhân hit Just Give Me a Reason nổi tiếng với phong cách phóng khoáng, song không phải lúc nào cô cũng được ủng hộ. Việc Pink khỏa thân về cơ bản không gây sốc với người hâm mộ. Tuy nhiên, tần suất xuất hiện dày đặc của những bức hình này làm dấy lên mối lo ngại.

Nhiều bình luận đặt câu hỏi hai con Willow (11 tuổi) và Jameson (6 tuổi) sẽ cảm giác thế nào khi vô tình thấy mẹ trong tình trạng này. Trong khi đó, số khác khuyên Pink nên tiết chế để tránh bị phàn nàn như Britney Spears - một ngôi sao chăm đăng ảnh nude lên mạng.

"Hy vọng Pink truyền cảm hứng nhiều hơn bằng âm nhạc thay vì hình ảnh này", "Chúng tôi nóng lòng chờ gặp bạn tại show diễn sắp tới. Hãy tập trung vào sản phẩm âm nhạc", "Pink có cơ thể khỏe, đẹp so với tuổi của cô ấy, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phơi bày nó ra"... là những bình luận của dân mạng.

Trong cuộc phỏng vấn trên Variety vào tháng 2, Pink trải lòng về hành trình thay đổi cơ thể. Cô kể đã tăng hơn 16 kg sau đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, cô trải qua cuộc phẫu thuật hông, thay thế đĩa đệm ở đốt sống cổ, khiến khả năng vận động bị hạn chế.

Pink không cảm thấy bi quan, ngược lại có thêm động lực để cố gắng. Cô tự hào nói rằng bản thân nỗ lực giảm được tất cả số cân nặng đã tăng, và giờ cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Tôi sẵn sàng đi lưu diễn và sẵn sàng rời khỏi đây. Tôi đã ở trong nhà quá lâu rồi", nữ ca sĩ bày tỏ.

