'Pink flag' trong các mối quan hệ

Theo thời gian, pink flag có thể biến thành red flag và gây hại cho mối quan hệ của bạn.

Pink flag /pɪŋk flæɡ/ (danh từ): Cờ hồng - dấu hiệu cảnh báo mối quan hệ không ổn

Định nghĩa:

Trong các mối quan hệ, green flag (cờ xanh) được dùng để chỉ những dấu hiệu tích cực, lành mạnh của một mối quan hệ. Đối lập với green flag là red flag (cờ đỏ) - nói về những dấu hiệu độc hại của đối phương hoặc mối quan hệ đó.

Trong khi đó, pink flag (cờ hồng) thường xuất hiện trong những mối quan hệ mới. Các nhà trị liệu hôn nhân định nghĩa pink flag là là những lời cảnh báo nhẹ nhàng rằng có điều gì đó không ổn trong mối quan hệ của bạn. Tuy nhiên, những cảnh báo này không rõ ràng, khiến bạn khó xác định hoặc phát hiện. Theo thời gian, cờ hồng sẽ biến thành cờ đỏ, khiến mối quan hệ của bạn rơi vào ngõ cụt hoặc có kết thúc không êm đẹp.

Nhận biết sớm các cờ hồng giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh chóng và tránh gặp phải những cờ đỏ trong mối quan hệ. Dưới đây là 6 dấu hiệu phổ biến bạn nên lưu ý:

- Bạn nghi ngờ nửa kia đang che giấu điều gì đó hoặc không trung thực.

- Bạn và nửa kia chưa bao giờ tranh cãi.

- Nửa kia thường do dự trong việc xác định mối quan hệ.

- Nửa kia không đáng tin cậy.

- Nửa kia ưu tiên lợi ích của bản thân thay vì ưu tiên mối quan hệ.

- Bạn cảm thấy không an toàn về mặt cảm xúc trong mối quan hệ của mình.

Ứng dụng của pink flag trong tiếng Anh:

- Being messy or not texting often enough can be everyday pink flags as well.

Dịch: Làm loạn hoặc không nhắn tin mỗi ngày cũng có thể là dấu hiệu của cờ hồng.

- Pink flags could be something that you intuitively sense is a bit off, but you’re trying to give the relationship time to determine its severity.

Dịch: Cờ hồng là điều mà trực giác của bạn cảm thấy hơi khác thường, nhưng bạn đang cố gắng cho mối quan hệ thêm chút thời gian để xác định mức độ nghiêm trọng của nó.