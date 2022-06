Phút cứu người thoát khỏi căn nhà nghi bị phóng hỏa ở Thủ Đức

Nghe tiếng khóc thét của con nít, bà Nga chạy ra ngoài thì thấy nhà hàng xóm bốc cháy. Người phụ nữ này hỗ trợ cứu được một người thoát nạn, còn 2 nạn nhân ở trên gác bị mắc kẹt.

Chiều 25/6, nhiều người dân sống trong hẻm ở đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, chưa hết bàng hoàng sau vụ 2 cô gái thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Họ càng sửng sốt khi biết căn nhà này nghi bị phóng hỏa.

Bà Nga (57 tuổi) cho biết bà L. và 2 con gái tên là N.T.T.N. (23 tuổi) và N.T.T.X. (19 tuổi) sống ở căn nhà trên. Ba mẹ con họ sống ở đây đã nhiều năm. Người mẹ đi bán sữa, còn 2 cô con gái làm việc ở quán cà phê.

Mới đây, bà ngoại và một số người thân của bà L. đến đây thăm kết hợp với khám bệnh. “Ba mẹ con sống ở đây hiền lành, chẳng bao giờ làm mất lòng ai” bà Nga chia sẻ.

Xe máy và các vật dụng trong nhà bị cháy rụi. Ảnh: Lê Trai.

Rạng sáng nay, bà Nga thức giấc khi nghe tiếng con nít khóc thét. Mở cửa chạy ra ngoài, người phụ nữ phát hiện nhà hàng xóm bùng cháy.

“Lúc đó, lửa cháy lớn, khói đen nghịt. Chỉ có người cậu, bà L. và bé trai kịp thoát ra ngoài bằng lối cửa sổ phía sau. Tôi hỗ trợ, giúp kéo bà ngoại của N. ra ngoài”, bà Nga chia sẻ.

Nhân chứng cho biết 2 con gái bà L. nằm ngủ trên gác nên không kịp thoát ra. Người cậu phá tấm tôn bên hông, kéo được X. ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Riêng N. tử vong trong nhà.

“Tưởng đâu là X. đã được cứu nhưng trưa nay, mọi người rất buồn khi nhận tin con bé không qua khỏi. Hai đứa con gái đều chết, tôi chỉ sợ người mẹ không vượt qua nỗi đau này”, bà Nga nói.

Về nghi can phóng hỏa, bà Nga cho biết công an đã đưa hình ảnh hàng xóm để nhận diện. Một số người đã nhận ra người đàn ông này và cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h ngày 25/6, tại căn nhà trong hẻm thuộc đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. Thời điểm đó, những người trong nhà ngửi mùi khét nên hô hoán, mở cửa sổ phía sau để thoát ra ngoài. Hai nạn nhân N.T.T.N. (23 tuổi) và N.T.T.X. (19 tuổi) ở trên gác, không kịp thoát ra. N. tử vong tại chỗ, còn X. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.