Phương tiện gặp lỗi khi qua trạm thu phí ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo ông Vũ Ngọc Oánh (Phó Tổng giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân), vấn đề barrie không mở có cả lỗi khách quan và chủ quan. "Cơ bản do lỗi khách quan của chủ phương tiện như chưa dán thẻ, đã dán nhưng hết tiền, phương tiện khi vào cao tốc đi làn MTC nhưng khi ra lại vào làn ETC, chủ phương tiện không làm chủ tốc độ, các xe nối đuôi nhau (khoảng cách đảm bảo tối thiểu 8m nhưng không đảm bảo). Bên cạnh đó còn có lỗi do hệ thống thiết bị tại trạm, lỗi này chủ yếu đến phần mềm, nếu có lỗi chúng tôi sẽ tiến hành khắc phục ngay".