Phương Thanh sẽ làm việc với cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi

Giọng ca "Trống vắng" cho biết sau phát ngôn về từ thiện, cô đã làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM. Cô sẽ ra Quảng Ngãi vào thời gian tới.

Vừa qua, Phương Thanh gây xôn xao dư luận khi chia sẻ dòng trạng thái về mặt trái của từ thiện trên trang cá nhân. Không những thế cô còn thông tin sai về địa danh tỉnh. Mặc dù nữ ca sĩ đã sửa, đa số người dân Quảng Ngãi vẫn không chấp nhận. Họ yêu cầu Phương Thanh phải lên tiếng xin lỗi.

Tối 6/11, trên trang cá nhân, Phương Thanh cho biết: "Tôi đã làm việc với thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM về nội dung liên quan. Sau đó, tôi sẽ chủ động có thêm buổi trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi. Để phục vụ cho công tác điều tra của công an, tôi cũng sẽ không đuợc nói gì cho đến khi kết thúc sự việc".

Phương Thanh trong chuyến đi từ thiện ở miền Trung. Ảnh: FBNV.

Trao đổi với Zing, Phương Thanh cho hay cô xin giữ im lặng trước khi làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi. "Tôi hứa sẽ chia sẻ thông tin với khán giả ngay sau buổi làm việc với cơ quan chức năng", cô nói.

Trước đó, Phương Thanh viết về mặt trái từ thiện: "Chanh (tên thân mật của nữ ca sĩ) đi từ thiện tại một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không nằm trong vùng lũ cũng canh me, đồn: 'Đoàn Thủy Tiên tới cho tiền kìa, 10 triệu'. Toàn canh me 10 triệu. Không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy".

Nữ ca sĩ cho biết chứng kiến thực tế bất cập đó ở xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Ngãi. Cư dân mạng ngay sau đó phát hiện Phương Thanh đưa tin sai về địa danh tỉnh. Theo đó, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam.

Vào chiều 2/11, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, xác nhận Phương Thanh đã đến Sở làm việc vào sáng cùng ngày.

"Sáng 2/11, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã làm việc với Phương Thanh. Nữ ca sĩ thừa nhận tài khoản Facebook đăng chia sẻ về từ thiện là của cô. Tuy nhiên, Phương Thanh mong muốn được giải trình sự việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền ở Quảng Ngãi", ông Từ Lương nói.