Phương pháp tập luyện giúp trẻ tăng sức đề kháng trước dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc, thậm chí số ca mắc đang cho thấy chiều hướng tăng nhẹ thời gian qua, để có thể yên tâm cho con đến trường, rất nhiều phương pháp tăng sức đề kháng được phụ huynh tìm hiểu và áp dụng.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định việc thay đổi từ chính bữa ăn, thói quen sinh hoạt, đặc biệt là vận động, mới là cốt lõi của vấn đề và mang tới hiệu quả.

Trao đổi với Zing, BS Tiểu Cường, chuyên khoa Nhi (cựu thành viên nhóm hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 tại nhà), khẳng định bên cạnh chế độ ăn hợp lý, việc cho con tập thể dục đều đặn mỗi ngày, duy trì thể lực tốt là cách tốt nhất để trẻ sở hữu sức đề kháng khỏe mạnh chống lại SARS-CoV-2.

Đồng quan điểm, huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Bảo Linh, sở hữu Chứng chỉ Huấn Luyện Viên Cá nhân của American on Exercise (ACE), cho hay việc tập luyện thể dục, thể thao với nhiều hình thức khác nhau giúp trẻ phát triển toàn diện về mặt thể chất và trí não, từ đó tối ưu khả năng miễn dịch, phòng tránh bệnh, trong đó có Covid-19 hay nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

Theo New York Times, gần đây, các nhà khoa học đã tổng hợp và phân tích 16 nghiên cứu về những người duy trì hoạt động thể chất trong thời gian đại dịch nổ ra.

Kết quả công bố trên Tạp chí Y học Thể thao Anh (BMJ) cho thấy việc tập thể dục có liên quan đến nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 thấp hơn. Không những vậy, họ cũng phát hiện nguy cơ mắc Covid-19 diễn biến nặng ở nhóm này thấp hơn.

Dù các chuyên gia về truyền nhiễm vẫn tỏ ra rất thận trọng trong việc giải thích kết quả này, họ đều đồng ý rằng tập thể dục có thể giúp bảo vệ sức khỏe thông qua một số cơ chế khác nhau.

Chia sẻ về các phương pháp tập luyện cho trẻ, HLV Bảo Linh cho hay: “Về mặt lý thuyết, trẻ em cần ít nhất 60 phút tập luyện cường độ cao mỗi ngày”.

Vị chuyên gia gợi ý các môn thể thao, hoạt động nô đùa khiến trẻ toát nhiều mồ hôi như đi xe đạp, đuổi bắt, bịt mắt bắt dê, đá bóng… đều là những phương pháp dễ dàng phụ huynh có thể khuyến khích trẻ thực hiện.

“Tuy nhiên, bố mẹ, người chăm sóc hiện nay lại thường muốn trẻ ngồi ngoan. Điều này vô tình khiến trẻ không vận động đủ”, HLV Linh nhấn mạnh.

Với những trẻ lớn, ngoài việc tập luyện tim mạch (các hoạt động khiến trẻ đổ nhiều mồ hôi, thở nhanh, còn gọi là cardio) giúp tối ưu phát triển hệ xương, vị chuyên gia cho rằng các bé cũng cần tập luyện kháng lực với tần suất khoảng 2-3 lần/tuần.

Để làm được điều này, bố mẹ có thể mua một số quả tạ nhỏ, vừa sức con và cho trẻ di chuyển, đứng lên ngồi xuống cùng tạ hoặc các loại dây kháng lực cho trẻ tập kéo, đẩy… Để thú vị hơn, cha mẹ cũng có thể chơi cùng con các trò đối kháng, cần sức mạnh như kéo co, đẩy người lớn…

Về dinh dưỡng, HLV Bảo Linh nhấn mạnh sự đa dạng là yếu tố quan trọng nhất để tăng sức đề kháng cho trẻ. Bữa ăn của trẻ nên có nhiều màu, đa dạng loại rau, hoa quả, phong phú về nguồn đạm với thịt lợn, gà, bò, vịt, trứng, ngao, hàu, các loại đậu…

Mặt khác, BS Tiểu Cường cũng nhấn mạnh về việc cải thiện thói quen sinh hoạt của trẻ để đảm bảo sức đề kháng tốt nhất.

“Gia đình nên chú ý cho con ngủ đúng giờ, không thức quá 23h để chơi điện thoại hay xem phim. Điều này sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ và khả năng phục hồi, phát triển của trẻ”, vị chuyên gia nói.

