Phương pháp học ít hiểu nhiều, nhớ lâu

Hai cuốn sách "Làm sao học ít hiểu nhiều?" và "Đọc nhiều nhớ được bao nhiêu?" đem đến phương pháp có tính ứng dụng cao cải thiện khả năng học tập và ghi nhớ của người đọc.

Đọc sách cũng tương tự việc học. Bạn không cần phải có trí thông minh xuất chúng hay bộ nhớ siêu phàm để đạt mục tiêu của mình. Điều quan trọng là nắm đúng phương pháp.

Sách Làm sao học ít hiểu nhiều? Ảnh: Zenbooks.

Dung nạp kiến thức một cách hiệu quả

Bằng kiến thức về cơ chế tiếp nhận, hấp thu và xử lý thông tin của não bộ trong hơn 30 năm nghiên cứu, giảng dạy về thần kinh, bác sĩ Zion Kabasawa đưa ra những lập luận sắc bén để lý giải bản chất của việc học.

Tác giả đưa ra những hướng dẫn rất thực tiễn về phương pháp học để vừa tiết kiệm công sức, vừa đạt hiệu quả cao.

Nhờ bố cục chia nhỏ hợp lý kết hợp giọng văn gần gũi, hóm hỉnh, người đọc sẽ có cảm giác bước vào một quyển sổ ghi chép về các phương pháp học tập của một người bạn đồng trang lứa. Điều đó có thể giúp bạn dễ dàng đọc hiểu và tiếp thu kiến kiến thức tác giả chia sẻ.

Theo Zion Kabasawa, nguyên tắc đầu tiên của việc học chính là định hướng phương pháp học.

Thành tích học tập hiện tại không tốt hoặc kết quả nhận được không như mong đợi không phải do bạn sinh ra không thông minh. Cũng không phải do bạn không có tài năng trong lĩnh vực học thuật và nghiên cứu. Đó là do bạn chưa tìm được phương pháp học đúng.

Cuốn sách Làm sao học ít hiểu nhiều? có thể hướng dẫn độc giả từng bước tìm được phương pháp phù hợp với việc học của chính mình.

Kỹ năng đọc sách nhớ lâu

Cuốn sách Đọc nhiều nhớ được bao nhiêu? chia sẻ những bí quyết về cách tận dụng thời gian một cách khoa học để mỗi ngày có thể đọc được hết một quyển sách; cách phát huy tối đa khả năng tập trung; phương pháp chọn và đọc loại sách phù hợp để phát triển bản thân nhanh nhất.

Mỗi người đều có thể đọc nhiều lần những thủ thuật độc đáo trong cuốn sách này, từ đó học hỏi bài học quý giá, bí quyết “đọc sâu nhớ lâu” những quyển sách mà mình tâm đắc.

Sách Đọc nhiều nhớ được bao nhiêu?. Ảnh: Zenbooks

Theo chia sẻ của tác giả, nguyên tắc quan trọng dẫn đến việc đọc sách đạt hiệu quả cả về chất lượng lẫn số lượng nằm ở lựa chọn của mỗi người. Việc kiên trì, tiếp tục nỗ lực là điều cần thiết.

Hai cuốn sách Làm sao học ít hiểu nhiều? và Đọc nhiều nhớ được bao nhiêu? được Zenbooks chuyển ngữ và phát hành năm 2020.