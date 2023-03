Phương pháp áp lạnh giúp làn da tươi trẻ

Phương pháp áp lạnh sẽ dùng khí ni-tơ để khiến da mặt săn chắc. Một số sản phẩm như con lăn, quả cầu băng cũng có tác dụng giảm bớt bọng mắt và sưng tấy.

Các sản phẩm và công cụ áp lạnh giúp cho da sáng khỏe, săn chắc. Ảnh minh họa: Tima Miroshnichenko/Pexels.

Đã chăm sóc da kỹ lưỡng trước khi đi ngủ, nhưng có thể bạn vẫn thấy khuôn mặt của mình trông mệt mỏi và thiếu sức sống vào sáng hôm sau. Nếu những nỗ lực cải thiện làn da không đem đến kết quả như mong đợi, Marie Claire cho rằng bạn nên tham khảo thêm liệu pháp áp lạnh.



Về cơ bản, liệu pháp này sử dụng khí lạnh để cải thiện tình trạng của làn da. Ứng dụng tương tự đã có từ những năm 1950, khi các bác sĩ dùng ni-tơ lỏng để điều trị các vấn đề như mụn cóc hoặc đốm nắng.

Tiến sĩ Macrene Alexiades, phó giáo sư lâm sàng tại Trường Đại học Yale (Mỹ), giải thích: "Nhiệt độ cực lạnh (khoảng -196 độ C) của ni-tơ lỏng sẽ làm co mạch máu, từ đó giúp giảm mẩn đỏ hoặc bọng mắt do thức khuya".

Khi quá trình làm mát diễn ra, da bạn cũng sẽ hơi sưng tấy và có vẻ ngoài hồng hào, tươi mới.

Bên cạnh các dịch vụ chuyên nghiệp tại spa, bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm áp lạnh tại nhà như sau.

Con lăn làm mát được cho là phiên bản cao cấp hơn của con lăn bằng đá. Ảnh minh họa: Vanity Planet.

Con lăn

Hiệu ứng làm mát của con lăn chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng theo những người đã sử dụng, kết quả khá lạc quan.

Bác sĩ da liễu Bruce Katz (New York, Mỹ) lý giải thích lăn đá có thể cải thiện vẻ ngoài của làn da vì nhiệt độ lạnh giúp giảm viêm bề mặt.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên cho cây lăn mặt vào ngăn đá tủ lạnh ít nhất 1-2 giờ.

Katz lưu ý rằng hãy chà từ dưới lên trên để tránh kéo mạnh da, đồng thời lăn xuống cả cổ và vùng ngực để làm giảm bớt bọng mắt hoặc sưng tấy.

Sau khi sử dụng, bạn nên làm sạch quả cầu băng bằng xà phòng. Ảnh minh họa: Lifestyle Asia Hong Kong.

Quả cầu băng

Phương pháp này khá đơn giản. Bạn chỉ cần đổ đầy nước vào một bộ dụng cụ gồm 2 quả cầu nhựa và cho vào ngăn đá tủ lạnh ít nhất 15 phút trước khi sử dụng.

Sau đó, hãy lăn quả cầu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, dừng lại một chút ở vùng mắt và những khu vực bị viêm hoặc nổi mụn để làm dịu vết mẩn đỏ.





Nhiều sản phẩm skincare cũng có tác dụng giống công nghệ làm lạnh. Ảnh minh họa: Cos Bar.

Các sản phẩm skincare

Một số huyết thanh mắt phục hồi lạnh và mặt nạ mắt giảm bọng mắt có chứa caffeine, được cho là bắt chước tác dụng kích thích tinh thần của các công cụ và thiết bị làm lạnh tại nhà.

Thêm đó, bạn có thể tham khảo mặt nạ làm mát có chứa menthol, là một thành phần chăm sóc da lấy cảm hứng từ phương pháp áp lạnh cho mặt.

Bác sĩ Alexiades giải thích caffeine và menthol làm co mạch, do đó làm giảm đỏ bừng và phù nề ở da. Nhưng bạn cần lưu ý là những thành phần này chỉ hoạt động trên các mạch máu giãn nở bất thường.

Sử dụng đá viên là phương pháp làm đẹp tiết kiệm. Ảnh minh họa: Cottonbro Studio.

Đá viên

Phương pháp thủ công này rất đơn giản và giúp tiết kiệm chi phí. Theo đó, bạn chỉ cần bọc đá trong một miếng gạc mềm, di chuyển viên đá dọc theo dưới cằm đến má, tai và trán trong khoảng 5-10 phút. Động tác này sẽ hỗ trợ dẫn lưu bạch huyết và giúp làm giảm bọng mắt.

Áp lạnh da mặt và các công cụ tại nhà có thể hỗ trợ cải thiện vẻ ngoài của làn da. Tuy nhiên, nhược điểm của các phương pháp này là bạn có thể cảm thấy tê cóng. Hơn nữa, bạn sẽ mất một thời gian mới có thể phục hồi do tổn thương mao mạch có khả năng lan rộng.

Theo bác sĩ Alexiades, việc lạm dụng thường xuyên có thể làm tổn thương vĩnh viễn các mao mạch trên mặt. Thêm đó, những người mắc bệnh hồng ban nên tránh các liệu pháp áp lạnh tại spa và cả ở nhà.