Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An tổ chức lễ cưới vào tháng 10 tại Hà Nội. Khách mời có nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực giải trí.

Ngày 16/9, Á hậu Phương Nga xác nhận với Zing cô và Bình An đã đăng ký kết hôn. Họ sẽ tổ chức lễ cưới trong tháng 10 tại Hà Nội. Những ngày qua, cặp uyên ương bận rộn chụp ảnh cưới và chuẩn bị để hoàn tất mọi việc cho ngày trọng đại.

Phương Nga và Bình An đều hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực giải trí, do đó, khách mời dự hôn lễ sẽ có nhiều diễn viên, hoa hậu, á hậu. Hoa hậu Lương Thùy Linh được tiết lộ là một trong những người đẹp bê tráp trong lễ ăn hỏi của Phương Nga.

Phương Nga và Bình An đăng ký kết hôn. Ảnh: NVCC.

Phương Nga - Bình An được biết đến là một trong những đôi uyên ương đẹp, gắn bó lâu năm của showbiz Việt. Họ hẹn hò từ năm 2018 khi Phương Nga tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đến dịp Valentine năm 2019, hai người chính thức công khai chuyện tình cảm.

Kể từ đó, Phương Nga và Bình An thường xuyên đồng hành tại các sự kiện, chương trình lớn nhỏ. Mối quan hệ của họ được gia đình hai bên ủng hộ. Phương Nga nhiều lần về thăm nhà Bình An tại Phú Thọ.

Bình An cầu hôn Phương Nga vào ngày Lễ tình nhân năm 2022. Á hậu từng tâm sự Bình An là mối tình đầu của cô. "Tôi nghĩ chính sự khác biệt cả trong công việc và cuộc sống đã khiến tôi và An gắn kết như bây giờ. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi vô tình tạo nên một thứ hoàn chỉnh, bổ sung lẫn nhau", người đẹp nói.

Phương Nga hiện làm việc tại VTV.

Phương Nga sinh năm 1998, được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Hiện, cô làm việc tại VTV trong vai trò dẫn chương trình. Bình An sinh năm 1993, đến từ Phú Thọ, hoạt động nghệ thuật ở vai trò diễn viên. Anh tham gia nhiều phim truyền hình gồm Đi qua mùa hạ, Tình khúc bạch dương, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Gara hạnh phúc...