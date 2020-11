Phương Nga: 'Nếu không có Bình An, cuộc sống của tôi nhạt nhẽo lắm'

Phương Nga chia sẻ trước khi trở thành á hậu, cuộc sống của cô vốn được bao bọc trong vòng an toàn của gia đình và người thân.

Phương Nga có cuộc gặp với Zing trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau ngày 20/11, cô cùng Tiểu Vy và Thúy An chính thức khép lại nhiệm kỳ hai năm. Phương Nga tâm sự đây là một cột mốc quan trong bởi cô cũng vừa tốt nghiệp đại học.

"Chắc Tiểu Vy sẽ khóc khi trao lại vương miện"

- Cảm xúc của chị thế nào khi hành trình hai năm với danh hiệu Á hậu Việt Nam 2018 chuẩn bị khép lại?

- Thời gian trôi qua nhanh thật, guồng công việc cứ cuốn mình đi. Gần đây, khi đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi mới nhận ra nhiệm kỳ của mình sắp khép lại rồi. Cảm xúc của tôi là một chút buồn, xen lẫn tiếc nuối. Tôi nghĩ trong đêm chung kết, chắc Tiểu Vy sẽ khóc khi trao lại vương miện. Tôi và chị Thúy An ngồi bên dưới có khi cũng khóc theo.

- Ngay lúc này, chị muốn nhắn gửi điều gì đến Tiểu Vy và Thúy An?

- Đúng là tôi đang cảm thấy hơi hồi hộp. Điều tôi muốn nhắn nhủ đến top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 là tối nay, nếu buồn thì chúng ta cứ khóc, không phải kìm nén. Vì đây là ngày cuối trong nhiệm kỳ để khép lại quãng đường hơn hai năm phát triển, trưởng thành của ba chị em.

- Trong 2 năm qua, điều khiến chị cảm thấy tự hào và ý nghĩa nhất vì đã làm được?

- Tôi có nhiều cơ hội gặp mọi người, được học hỏi từ các đàn anh đàn chị. Sau quãng thời gian dài trải nghiệm những điều mới, tôi đã biết mình thực sự muốn gì. Trước đó, tôi chỉ là cô sinh viên năm thứ hai đại học, đến trường rồi về nhà, không biết đam mê thực sự là gì.

Điều tôi tự hào là chúng tôi, với sức ảnh hưởng của mình, đã kết nối được với những nhà hảo tâm để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ, không chỉ hoa hậu, á hậu, các nghệ sĩ Việt cũng đang lan tỏa thông điệp tích cực này.

Á hậu Phương Nga hồi hộp trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Tùng Đoàn.

- Vậy còn điều tiếc nuối hoặc những khó khăn phải đối diện?

- Hai năm qua, tôi vừa hoàn thành việc học ở Đại học Kinh tế Quốc dân, vừa thực hiện trách nhiệm của một á hậu. Nhưng thực sự tôi không gặp khó khăn hay vướng mắc gì. May mắn là lịch học và lịch công việc thường không bị chồng chéo. Tôi đều có thể sắp xếp ổn thỏa.

Tôi chỉ gặp khó khăn vào lúc đi thi. Quá trình thi kéo dài, tôi phải bảo lưu một kỳ học. Lúc ấy, tôi phân vân, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy đó là quyết định đúng đắn.

Hình ảnh hiện tại của tôi cá tính lắm rồi

- Từ khi trở thành á hậu, chị xây dựng hình ảnh khá an toàn. Sau khi hết nhiệm kỳ, liệu chị có muốn thay đổi theo hướng mới mẻ và cá tính hơn?

- Tôi nghe nhiều người nói hình ảnh của Phương Nga an toàn. Nhưng thực sự, đối với tôi, hình ảnh hiện tại đã cá tính, nổi loạn lắm rồi. Bình thường, tôi sống rất nhẹ nhàng, đơn giản, chỉ đi học rồi về nhà. Tôi được bao bọc trong ngôi nhà của bố mẹ, xung quanh là người thân.

Ngày xưa tôi nhát lắm, không tự tin ngồi nói chuyện, trả lời phỏng vấn được như thế này đâu.

- Trong top 3, Tiểu Vy có sự thay đổi rõ nét nhất, ngày càng gợi cảm, cá tính. Chính vì vậy, Tiểu Vy luôn nổi bật và được nhắc đến nhiều hơn…

- Tiểu Vy chịu khó thay đổi hình ảnh vì cô ấy có nét đẹp rất "tây", hiện đại, dễ biến hóa. Gương mặt tôi tròn, hiền lành. Tôi đã thử thay đổi phong cách khác nhưng không hiểu sao nhìn vẫn hiền quá. Tôi cũng buồn chứ nhưng không biết làm thế nào.

Còn Vy là hoa hậu, đương nhiên được công chúng quan tâm, nhắc đến nhiều hơn. Với tôi, Tiểu Vy giống như một người em. Sau hai năm, nhìn thấy Vy trưởng thành, tôi cũng vui.

- Bình An liệu có tác động phần nào đến cách xây dựng hình ảnh của chị?

- Tôi nghĩ không chỉ An đâu, bạn trai nào chắc cũng muốn người yêu mình trong phạm vi an toàn nhất có thể. Tôi vẫn hỏi ý kiến An về trang phục. Thỉnh thoảng, An cũng góp ý, bộ này bộ kia sexy quá thì không nên mặc.

"Nhiều người nói hình ảnh của tôi an toàn". Ảnh: Tùng Đoàn.

- Chị nghĩ mình may mắn trong tình yêu chứ khi gặp được một người cùng hoạt động showbiz, gần như đồng hành trong mọi hoạt động?

- Tôi cảm thấy may mắn khi chúng tôi ở bên nhau suốt thời gian qua. Người ta vẫn nói showbiz nhiều cám dỗ. Nhưng hình như tôi công khai tình cảm sớm quá, ai cũng biết nên không tiếp cận mình nữa. Chính vì thế, tôi an toàn lắm!

Với tôi, An không chỉ là người yêu, mà còn là bạn đồng hành. Từ lúc tôi đi thi, An đã hoạt động giải trí 6-7 năm. An hướng dẫn tôi cách ứng xử, giao tiếp trong các mối quan hệ. Bên cạnh sự hỗ trợ từ công ty quản lý, có thể nói An dìu dắt tôi rất nhiều.

Sắp tới, tôi sẽ hoạt động độc lập, không có ê-kíp phía sau nữa. Đối với tôi, An chính là ê-kíp.

Tôi cũng suy nghĩ, cân nhắc nhiều trước khi quyết định. Có lẽ đã đến lúc tôi cần tự bước đi, tự bươn chải để lớn hơn và biết mình cần gì.

Tôi và Bình An chưa tính đến chuyện xa hơn

- Thời điểm hết nhiệm kỳ á hậu cũng trùng với cột mốc chị tốt nghiệp đại học. Vậy dự định công việc sắp tới của chị ra sao?

- Tôi đang rèn luyện, trau dồi để phát triển công việc MC. Tôi muốn thử sức cả lĩnh vực MC sự kiện, chứ không chỉ dẫn chương trình truyền hình. Điểm hạn chế của tôi là giọng nói nghe bị mỏng, cao và hơi chua. Tôi phải tập để sửa. Còn về những vấn đề khác như ghi nhớ kịch bản, thích nghi, tôi nghĩ mình đáp ứng được. Tôi học chuyên ngành tài chính, nên trí nhớ khá tốt.

- Tôi có một thắc mắc tại sao đa số hoa hậu, á hậu đều “tấn công” lĩnh vực MC truyền hình bởi trước chị từng có Tú Anh, Huyền My, Thanh Tú, Thùy Dung…?

- Mỗi người có lý do, động lực khác nhau. Tôi không chạy theo hay bắt chước ai. Tôi thấy mình có tố chất và thích nghề này. Đây là định hướng lâu dài, chứ không phải ý muốn nhất thời. Nếu ai không đủ nhiệt huyết, chắc chắn sẽ dừng chân sớm.

- Gia đình có ủng hộ quyết định này khi chị vừa tốt nghiệp đại học loại giỏi ngành Tài chính?

- Bố mẹ ủng hộ mọi lựa chọn của tôi. Thực sự tôi không cảm thấy phí hay tiếc bằng đại học. Dù tôi không làm việc theo đúng chuyên ngành, những gì tôi đã học ở trường cũng giúp ích cho bản thân rất nhiều trong cuộc sống sau này.

Phương Nga vừa tốt nghiệp đại học và dự định theo đuổi công việc MC. Ảnh: Tùng Đoàn.

- Ngoài MC, liệu chị muốn thử sức ở lĩnh vực khác như diễn xuất, tham gia MV?

- Nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ đón nhận.

- Theo chị, Bình An phản đối hay không nếu chị muốn đóng phim?

- An không thích thì tôi sẽ thuyết phục được. Ngày xưa, ban đầu bạn ấy cũng không thích tôi thi hoa hậu mà. Trong mọi tình huống, tôi biết mấu chốt vấn đề ở đâu và sẽ tìm cách gỡ rối, xoay theo hướng của mình.

An bình thường là người khó tính. Nhưng khi yêu vào, ai cũng trở nên dễ tính hơn thì phải.

- Cuộc sống, tình yêu của Phương Nga dường như rất bình yên, không sóng gió. Chị thích cảm giác ấy chứ?

- Đúng là mọi thứ xung quanh tôi bình yên thật. Tôi nghĩ chính sự khác biệt cả trong công việc và cuộc sống đã khiến tôi và An gắn kết như bây giờ. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi vô tình tạo nên một thứ hoàn chỉnh, bổ sung lẫn nhau.

Trong 6 tháng đầu yêu, chúng tôi không cãi nhau lần nào. Sau này cũng có giận dỗi, nhưng sau tất cả, hai đứa vẫn ngồi lại nói chuyện. Chúng tôi yên bình quá, phải không!

- Bố mẹ chị nhận xét thế nào về Bình An?

- Từ khi công khai chuyện tình cảm, tôi đã giới thiệu An với bố mẹ rồi. Gia đình chúng tôi đều ủng hộ. Nhưng để tính đến chuyện xa hơn thì chưa.

Tôi còn muốn làm thêm, học thêm, phát triển sự nghiệp. An cũng còn trẻ mà, mới 26 tuổi thôi.

- Thử hình dung nếu không có bạn trai Bình An bên cạnh, Phương Nga của hiện tại sẽ thế nào?

- Chắc cuộc sống của Phương Nga sẽ rất nhạt nhẽo đấy. Khi có An, mọi thứ vui hơn nhiều. Tôi có người cùng trò chuyện, đi ăn, đi chơi, xem phim. Như tôi đã nói, với tôi, An không chỉ là người yêu!