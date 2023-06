Phương án nào hỗ trợ thí sinh thi lớp 10 không may gãy tay, gãy chân

Để bảo đảm quyền lợi dự thi của thí sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có hướng dẫn cách giải quyết với từng trường hợp cụ thể nếu chẳng may thí sinh bị gãy chân, gãy tay.

Hà Nội có 7 thí sinh gãy tay, gãy chân, cần được hỗ trợ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ngày 10-11/6. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 lớn nhất cả nước và tới thời điểm này cũng là một trong số các tỉnh, thành phố cuối cùng trên cả nước tổ chức kỳ thi.

Thông tin về khâu coi thi và các phương án ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi vào lớp 10 sẽ diễn ra vào ngày 9/6, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết năm nay, toàn thành phố có hơn 116.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập không chuyên và lớp 10 chuyên của các trường THPT tại 201 điểm thi với xấp xỉ 5.000 phòng thi tại 30 quận, huyện, thị xã.

Về khâu coi thi, theo giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, để kết quả kỳ thi bảo đảm chính xác, thực chất, Hà Nội đã điều động gần 20.000 giáo viên của các trường THCS, THPT và TT GDNN-GDTX làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi; trên 5.00 thanh tra, hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn. Ngoài ra, tham gia phục vụ kỳ thi còn có các bộ phận quan trọng khác như: Y tế, dân phòng, thanh niên tình nguyện, môi trường, điện lực…

Để bảo đảm khách quan, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các điểm thi phân công cán bộ coi thi theo nguyên tắc: Mỗi phòng thi bố trí hai cán bộ coi thi ở hai trường khác nhau; một cán bộ coi thi không coi thi quá một lần tại một phòng thi.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các thành viên của điểm thi phải chấp hành sự phân công, tuân thủ sự điều hành của trưởng điểm thi, thực hiện đúng quy chế thi và hướng dẫn coi thi. Trưởng điểm thi có trách nhiệm phân công cán bộ coi thi và các thành viên làm nhiệm vụ tại điểm thi bảo đảm rõ người, kín việc, đúng và đủ quy trình.

Ông Cương cho biết đến thời điểm này, các nhà trường đã hoàn thành việc phổ biến quy chế thi cho 100% giáo viên, bảo đảm tất cả thành viên làm nhiệm vụ coi thi đều được học quy chế thi.

Ngoài ra, các điểm thi còn có lực lượng cán bộ giám sát công tác coi thi. Toàn thành phố có 590 cán bộ giám sát. Công tác giám sát tại từng điểm thi được thực hiện theo nguyên tắc: Dưới 20 phòng thi bố trí 2 cán bộ giám sát; từ 20 phòng thi đến dưới 30 phòng thi có 3 cán bộ giám sát; từ 31 phòng thi đến dưới 40 phòng thi có 4 cán bộ giám sát.

Đối với các điểm thi có phòng thi phân tán thì sẽ bổ sung lực lượng cán bộ giám sát. Qua kiểm tra thực tế, thời điểm này, 3 điểm thi đã được bổ sung cán bộ giám sát.

Đối với các trường hợp thí sinh không may bị gãy tay, gãy chân..., theo ông Cương, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có hướng dẫn cách giải quyết với từng trường hợp cụ thể để bảo đảm quyền lợi dự thi của thí sinh. Ví dụ, sở có thể bố trí lực lượng hỗ trợ đón thí sinh vào phòng thi; chép bài cho thí sinh; phân công nhân viên y tế hỗ trợ...

Hiện tại, Sở GD&ĐT Hà Nội nhận được báo cáo có 7 thí sinh thuộc diện này, các điểm thi cũng đã sẵn sàng phương án hỗ trợ bảo đảm giúp các em tham gia kỳ thi theo nguyện vọng, đúng quy chế.