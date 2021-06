Phường An Lạc ở quận Bình Tân hủy bỏ lệnh phong tỏa

UBND phường An Lạc, quận Bình Tân, hủy bỏ lệnh phong tỏa trụ sở từ 16h hôm nay do "có sai sót". Ca nghi nhiễm nCoV mới phát hiện là dân quân tự vệ tại phường này.

Trao đổi với Zing chiều 18/6, ông Tô Hoàng Giang, Chủ tịch UBND phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đã hủy bỏ lệnh phong tỏa, cách ly trụ sở phường này.

Theo ông Giang, từ 16h hôm nay, phường đã hủy quyết định phong tỏa do "có sai sót".

"Do ban tham mưu của anh em chưa chuẩn. Phường vẫn hoạt động bình thường và sáng giờ vẫn thực hiện theo Chỉ thị 15", ông Giang giải thích.

Quận Bình Tân hiện có số ca mắc Covid-19 cao nhất TP.HCM. Ảnh: Chí Hùng.

Phường An Lạc vừa ghi nhận một ca nghi mắc Covid-19 là dân quân tự vệ. Do trụ sở UBND phường An Lạc và trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường có chung lối đi nên khi phát hiện ca dương tính, ngành y tế đã phong tỏa trụ sở hai đơn vị để khử khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Sau khi hoàn thành công tác điều tra dịch tễ người liên quan, phường đã hoạt động trở lại theo Chỉ thị 15. Hiện, đơn vị này vẫn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến, trừ các trường hợp cần làm việc trực tiếp để tránh ảnh hưởng đến người dân.

Trước đó, lúc 8h hôm nay, Chủ tịch UBND phường An Lạc Tô Hoàng Giang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM, ký quyết định phong tỏa, cách ly y tế tạm thời trụ sở UBND phường này tại địa chỉ 64 đường 2C, khu dân cư Nam Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, từ 8h ngày 18/6 đến khi có thông báo mới.

Theo số liệu UBND quận Bình Tân báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM sáng 18/6, từ 28/5 tới 19h ngày 17/6, quận này ghi nhận 193 người dương tính ở 9/10 phường, với 784 F1 và 3.287 F2.

Như vậy, số ca nhiễm tại quận Bình Tân đã vượt quận Gò Vấp (147 ca tính đến 17/5), trở thành nơi nhiều ca mắc Covid-19 nhất trong số 22 địa phương tại TP.HCM.

TP.HCM hiện có gần 400 điểm phong tỏa liên quan ca mắc Covid-19. Ảnh: Phạm Ngôn.

Từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 1.316 bệnh nhân Covid-19, xếp thứ 3 tại Việt Nam, chỉ sau hai điểm nóng Bắc Giang và Bắc Ninh. Ổ dịch lớn nhất liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng cơ bản đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, dịch có diễn biến phức tạp khi xuất hiện nhiều chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Đặc biệt, dịch đã xâm nhập nhiều cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn...

Ngày 14/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ra quyết định nới lỏng giãn cách xã hội tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12), giảm từ áp dụng Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15. Toàn thành phố tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 15 trong 2 tuần.