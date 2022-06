Phùng Thiệu Phong sa sút danh tiếng

Diễn viên Phùng Thiệu Phong từng có sự nghiệp nghệ thuật thuận lợi trước khi sa sút như hiện tại.

Sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh vào tháng 4/2021, Phùng Thiệu Phong tất bật trở lại với công việc. Anh liên tục gia nhập đoàn phim mới. Trước đó, nam diễn viên có hai năm yên ắng trong ngành giải trí, tính từ lúc lập gia đình.

Phùng Thiệu Phong dốc sức làm việc

Phùng Thiệu Phong được ví như chú kiến chăm chỉ, liên tục di chuyển qua lại giữa các phim trường. Sau biến cố hôn nhân, nam diễn viên quay lại showbiz, bận rộn với nhiều dự án mới.

Ngày 21/6, nhà sản xuất tác phẩm Chước chước phong lưu thông báo Phùng Thiệu Phong, Cảnh Điềm tham gia dự án. Phim thuộc thể loại cổ trang - ngôn tình, chuyển thể từ tiểu thuyết Từng phong lưu của tác giả Tùy Vũ An Nhi.

Phùng Thiệu Phong nhận phim nối tiếp sau khi trở lại showbiz. Ảnh: Sina.

Trong Chước chước phong lưu, Phùng Thiệu Phong diễn vai Lưu Diễn, Cảnh Điềm đóng nhân vật Mộ Chước Hoa. Nội dung kể về nữ quan Mộ Chước Hoa thề dốc sức, dốc lòng vì triều chính, nhưng sau đó cô bất ngờ rơi vào lưới tình của chiến thần có vẻ ngoài anh dũng, tính cách cương trực Lưu Diễn.

Đầu năm 2021, Phùng Thiệu Phong cùng Bành Tiểu Nhiễm và Chu Chính Đình hợp tác trong Cửu Châu: Chu Nhan ký (tên khác: Tinh hà trường minh). Phim lấy bối cảnh tại thảo nguyên Dạ Bắc thời thượng cổ, nơi sinh sống của 2 tỷ muội tình thâm Diệp Lăng Sương (Bành Tiểu Nhiễm) và Thất Hải Nhị (Trình Tiểu Mông).

Để thực hiện mưu kế thôn tính Dạ Bắc, Hoàng đế Úc Tu Minh (Phùng Thiệu Phong đóng) cầu thân công chúa Thất Hải Nhị. Do muốn trốn tránh hôn sự với Úc Tu Minh, Thất Hải Nhị tự vẫn.

Theo Sina, giai đoạn bận rộn nhất của Phùng Thiệu Phong là sau ly hôn Triệu Lệ Dĩnh. Vừa hoàn thành cảnh quay trong Ái khuyển kỳ duyên, anh lập tức chuyển sang ghi hình phim Anh hùng bình phàm cùng Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh.

Vài tháng sau, khán giả lại thấy nam diễn viên với tạo hình người đàn ông trung niên, trang phục tuềnh toàng, tóc tai bù xù trong Chuyện tình Thâm Quyến hay sánh đôi nữ diễn viên Đồng Dao trên phim trường Tâm cơ.

Để hóa thân trọn vẹn các nhân vật, Phùng Thiệu Phong chấp nhận tăng hoặc giảm cân liên tục.

Nhọc nhằn lấy lại danh tiếng

Trở lại với nhiều dự án, song Phùng Thiệu Phong chưa lấy lại phong độ. Việc vắng bóng quá lâu trên màn ảnh là nguyên nhân khiến anh mờ nhạt. Anh bị chê thụt lùi trong sự nghiệp. Sau vai diễn Cố Đình Diệp trong Minh Lan truyện (2018), đóng cùng vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh, nam diễn viên không có tác phẩm hay vai diễn nào gây tiếng vang.

Những dự án phim anh tham gia gần đây gặp không ít rắc rối trong quá trình phát sóng, bị chê kịch bản vô lý, diễn xuất mờ nhạt...

Các dự án mới của Phùng Thiệu Phong thất bại. Ảnh: Sohu.

Tháng 4, anh có tác phẩm Sơn hà nguyệt minh, đóng cùng Trần Bảo Quốc, Trương Phong Nghị. Dự án được gọi là bom tấn truyền hình với vốn đầu tư 50,2 triệu USD thất bại. Sơn hà nguyệt minh bị cắt 31 trong tổng 80 tập phim để đáp ứng yêu cầu hạn chế phim cung đấu của cơ quan quản lý. Điều này biến phim trở thành sản phẩm nghệ thuật kém chất lượng.

Vừa qua, tác phẩm Thanh diện Tu La do Phùng Thiệu Phong đóng chính bị đánh giá kém may mắn. Dự án có vốn đầu tư 29,8 triệu USD được cấp phép lên sóng sau 5 năm nhưng lại chẳng may vướng vào ồn ào của Hứa Tình. Vụ việc cô bị loại khỏi đoàn phim không rõ nguyên nhân gây bàn tán.

Theo Sohu, chất lượng của Thanh diện Tu La kém. Kịch bản lộn xộn, thể hiện câu chuyện của nhân vật theo kiểu hồi tưởng, không gây được ấn tượng cho người xem.

Ngoài Thanh diện Tu La và Sơn hà nguyệt minh, tài tử sinh năm 1978 còn có Nguyện vọng trí mạng (đóng với Phạm Thừa Thừa, Văn Kỳ) bị chê thảm họa. Tác phẩm thuộc thể loại khoa học viễn tưởng được chấm 4/10 điểm chất lượng.

Tác phẩm hiếm hoi Phùng Thiệu Phong nhận được lời khen là Tâm cơ. Anh vào người đàn ông trung niên tên Thi Nguyên, có cuộc hôn nhân khó thở với Cố Thanh Du (Đồng Dao). Cuộc sống không thuận lợi khiến Thi Nguyên mặc cảm, sa sút tinh thần.

Sina đánh giá nam diễn viên lột tả được nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp. Có những cảnh quay anh không cần thoại, chỉ dùng ánh mắt và hành động, cũng khiến người xem cảm nhận được sự bế tắc của nhân vật Thi Nguyên. Đáng tiếc Tâm cơ không gây sốt để giúp Phùng Thiệu Phong vực dậy danh tiếng.

Bên cạnh những tác phẩm không như kỳ vọng, Phùng Thiệu Phong còn có loạt phim điện ảnh bị hoãn chiếu vì dịch như Người bị hại (Đào Hồng), Ái khuyển kỳ duyên (Cổ Lực Na Trát).

QQ đánh giá lần trở lại của Phùng Thiệu Phong không suôn sẻ khi đa số vai diễn đều mờ nhạt.

Đời tư ồn ào

Theo Sina, Phùng Thiệu Phong là ngôi sao có đường tình lấn át đường danh vọng. Anh nổi tiếng đào hoa và luôn sống với những tin đồn tình ái. Trước Triệu Lệ Dĩnh, nam diễn viên từng yêu Dương Mịch, Nghê Ni, Lâm Duẫn, Quách Bích Đình.

Cuộc hôn nhân giữa nam diễn viên và Triệu Lệ Dĩnh đổ vỡ được cho là do bản tính trăng hoa của Phùng Thiệu Phong. Anh vướng tin ngoại tình với người phụ nữ tên Emma ở Thành Đô (Trung Quốc) vào năm 2020.

Đời tư của Phùng Thiệu Phong được chú ý hơn cả sự nghiệp. Ảnh: Sina.

Sau khi trở về cuộc sống độc thân, đường tình của ngôi sao Tây du ký: Nữ nhi quốc vẫn là đề tài được quan tâm.

Ngày 18/6, nam diễn viên bị bắt gặp đi ăn cùng cô gái lạ lúc nửa đêm tại Hoành Điếm (Chiết Giang). Sau đó 2 ngày, anh có cuộc hẹn ở hộp đêm với vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh.

Điều này khiến công chúng tranh luận. Khán giả thắc mắc liệu Phùng Thiệu Phong đang tìm kiếm tình yêu mới hay muốn nối lại tình xưa với Triệu Lệ Dĩnh.