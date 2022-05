Phuket chưa thể hồi sinh

Dù đứng ở góc nào của Bangla (Phuket, Thái Lan), du khách cũng bị hàng loạt âm thanh dội vào người. Nhiều phụ nữ xếp hàng dài vẫy khách đi qua hoặc lắc lư theo điệu nhạc.

Zing trích dịch bài viết của biên tập viên Lina Batarags trên Insider về những trải nghiệm khi ghé thăm Phuket (Thái Lan). Cô cho biết hòn đảo du lịch này đang trên đà tái sinh sau đại dịch nhưng vẫn còn vắng vẻ và thiếu du khách.

21h một đêm chủ nhật cuối tháng 3, tôi đứng ở lối vào Bangla Road của Phuket, hòn đảo lớn nhất Thái Lan. Những từ khóa tôi tìm thấy trên Instagram về điểm du lịch này mang đến cảm giác khá tốt: ánh sáng rực rỡ, mang không khí hòa trộn giữa Vegas và Jersey.

Tôi đến sân bay từ 9 tiếng trước, test PCR và ở trong phòng khách sạn cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tôi bước ra ngoài tham quan đường phố khi trời đã về đêm, tôi bị bao quanh bởi mùi rượu và hơi mặn của gió biển.

Trong chiếc quần legging dài đến bắp chân, đi giày chạy bộ, đầu óc tỉnh táo như được ướp đá lạnh, thật khó để nói chính xác phần nào của tôi không phù hợp với cảnh tiệc tùng ở Bangla Road.

Những cô gái đứng vẫy chào du khách ở Bangla.

Sẵn sàng trở lại

Đứng ở góc nào của Bangla, bạn cũng sẽ bị hàng loạt âm thanh dội vào người. Một quán bar đang chiếu nhạc disco của Lady Gaga. Tại một câu lạc bộ có tên New York Live Music, nữ ca sĩ đang say sưa với ca khúc Edge of Glory.

Dưới lòng đường, từ quán bar nhiều tầng có tên Tiger Club vang lên một bài hát sôi động khác. Quán này trang trí những con hổ khổng lồ bằng nhựa ngay khu vực trung tâm.

Từ một góc tối của các tòa nhà, ánh sáng của hai điếu thuốc lá đập vào mắt tôi. Cảnh sát đang kiểm tra tình hình.

Nhiều phụ nữ, có người trẻ và những người đã trung tuổi, đứng xếp hàng hai bên đường. Một số người vẫy tay mời chào khách qua đường, trong khi một vài người khác tỏ vẻ hững hờ, lắc lư theo một giai điệu nào đó.

Phuket đã sẵn sàng trở lại. Thứ duy nhất còn thiếu là những vị khách.

Đường phố không vắng vẻ như hồi dịch bệnh còn căng thẳng, song ánh đèn nhấp nháy mờ ảo không thể che giấu được các bar vẫn còn nhiều ghế trống.

Tôi đã đi từ đầu đến cuối đường hai lần. Dọc con phố có những điểm bán hàng rong: nhiều món đồ chơi phát sáng, hoa hồng được gói riêng, người ta chào hàng menu món Pad Thai và bánh mì kẹp thịt phô mai.

Rẽ khỏi con đường chính vào một hẻm yên tĩnh hơn, tôi tìm thấy một quán bar ngoài trời quảng cáo có beer pong hồ bơi. Bên trong có một anh chàng mặc sơ mi trắng đang uống cốc bia nhẹ.

Các quán bar còn nhiều ghế trống.

Một người đàn ông tiến về phía tôi và nói lời chào, nhưng tôi im lặng nhìn anh ta một cách thận trọng. Anh ta đã hỏi tôi nói ngôn ngữ nào. "Tiếng Anh", tôi đáp, mặt anh sáng bừng lên và nói "Tuyệt vời".

Anh ấy giới thiệu tên là Aris, là một người quảng bá club đến từ Hy Lạp. Hay nói đúng hơn, anh ấy là người quảng bá club cho tới khi đại dịch ập đến vào đầu năm 2020 và quán đóng cửa.

Khi tôi hỏi về tình hình bar tối nay, anh đáp: "Không tệ. Nhưng đêm qua tốt hơn". Anh chỉ tay ra phía có hồ bơi và bàn chơi beer pong, rồi mở điện thoại khoe tấm ảnh chụp đầy người chơi vào tối qua.

"Đây là nơi duy nhất trong thị trấn có beer pong. Bạn biết trò chơi này chứ? Chắc là có rồi, bạn là người Mỹ mà", anh nói.

Nhịp sống mới

8h sáng thứ hai, tôi đến một quán cà phê ven biển cùng với chiếc máy tính xách tay. Giống như bất kỳ thị trấn tiệc tùng nào, buổi sáng ở Bãi biển Patong diễn ra khá nhẹ nhàng.

Đập vào mắt tôi là một dòng người chạy bộ buổi sáng. Khoảng 9h, một nhóm người Mỹ ngồi cạnh tôi và bắt đầu lớn tiếng khen ngợi về bitcoin. 10h30 phút, một loạt xe máy và xe bán tải chạy ngang qua.

11h, bãi biển Patong mới thức giấc.

Sáng hôm sau, tôi ghé vào một gian hàng nhỏ ở Beach Road. Một phụ nữ với son môi màu san hô ngồi sau quầy, đặt trước mặt cô là những tờ quảng cáo sáng bóng giới thiệu những chuyến đi trong ngày tới các đảo khác nhau.

Cô ấy tên là Pu, sống ở Phuket được 35 năm. Trước đại dịch, cô làm việc trong khách sạn. Cô mới làm ở gian hàng tour du lịch từ tháng 7/2021 và muốn mở một quầy riêng của mình trong tương lai.

Cảnh ảm đạm của các quán bar ở Phuket.

Cô cho biết hiện tại đã đạt được 70% doanh số. "Có những ngày tôi có 2-3 khách, nhiều người tới đây chỉ để check giá cả".

Khi tôi nhờ gợi ý một tour du lịch, cô ấy liền bảo hãy đến đảo Phi Phi: "Hãy đi ngay, chỗ đó đẹp và vắng".

Phuket là hòn đảo chủ yếu dựa vào du lịch. Trước đại dịch, ngành du lịch chiếm 70% nền kinh tế của đảo này và cung cấp hơn 300.000 việc làm. Năm 2019, sân bay quốc tế Phuket ghi nhận 5,3 triệu lượt khách.

Đến năm 2020, con số này giảm xuống còn 1,1 triệu lượt. Trong khoảng tháng 1 đến tháng 7/2021, hòn đảo này đón 600.000 lượt khách.

Suốt năm 2021, Thái Lan đã nỗ lực mở cửa trở lại. Tháng 7 cùng năm, chính phủ nước này đưa ra kế hoạch thúc đẩy du lịch mang tên Phuket Sandbox. Theo đó, khách du lịch có thể đi vòng quanh Thái Lan nếu đã được cách ly ở Phuket.

14.000 du khách đã đến hòn đảo này trong tháng đó. Đây được coi là bước tiến lớn giữa bối cảnh du lịch ảm đạm vì đại dịch.

Ảnh hưởng của đại dịch đối với nền kinh tế Thái Lan là rất nghiêm trọng. Theo một cuộc thăm dò của Gallup (do Ngân hàng Thế giới tài trợ) với 2.000 gia đình, hơn 70% hộ cho biết ​​thu nhập bị giảm trong đại dịch, 60% gia đình có thu nhập thấp bị hết lương thực.

Sangchai Theerakulwanich, Chủ tịch Liên đoàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ Thái Lan, nói với Bloomberg vào tháng 7/2021 rằng 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này có thể phải ngừng kinh doanh.