Phục hưng đế chế Marvel và những hoài bão sắp tới của Disney

Các dự án đang được Disney triển khai gồm phần tiếp theo của Star Wars, phim mới trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, phiên bản người đóng “Pinocchio”, "Indiana Jones 5"…

IGN đưa tin trong sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư Disney Investor Day 2020, “nhà chuột” đã công bố hàng loạt dự án mới cũng như cập nhật tình hình nhiều tác phẩm sắp phát hành tại rạp và dịch vụ xem video trực tuyến Disney+.

Vũ trụ Điện ảnh Marvel trên truyền hình

Secret Invasion là một trong các dự án siêu anh hùng thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel trên truyền hình mới được công bố. Phim có sự góp mặt của Samuel L. Jackson trong vai Nick Fury, Ben Mendelsohn hóa thân thành Talos Ironheart và Dominque Thorne làm nữ chiến binh Riri Willians.

Nhân vật War Machine (Don Cheadle) cũng có series riêng tựa đề Armor Wars. Anh sẽ phải chiến đấu để bảo vệ công nghệ chế tạo giáp Iron Man khỏi bàn tay của những thế lực xấu.

The Falcon and the Winter Soldier sẽ phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+ từ tháng 3/2021.

Disney cũng lên kế hoạch sản xuất series hoạt hình đặc biệt về Baby Groot. Bên cạnh đó, tác phẩm Guardians of the Galaxy Holiday Special - do James Gunn viết kịch bản và đạo diễn - sẽ ra mắt khán giả vào mùa lễ hội 2022.

Trong chương trình, Chủ tịch Marvel Kevin Feige đã tiết lộ kế hoạch phát hành một số tựa phim truyền hình sắp ra mắt. The Falcon and the Winter Soldier phát hành từ tháng 3/2021 và Loki là tháng 5/2021 trong khi What If…? được đặt lịch hè 2021.

Nữ diễn viên Tatiana Maslany chính thức được giao vai She-Hulk. Mark Ruffalo và Tim Roth cũng xác nhận sẽ tiếp tục thủ vai Bruce Banner và The Abomination trong loạt phim về nữ siêu anh hùng.

Vũ trụ Điện ảnh Marvel trên màn ảnh rộng

Kevin Feige xác nhận dự án phim điện ảnh về Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng) đã chính thức phát triển tại Marvel Studios với Jon Watts ngồi ghế chỉ đạo. Anh là đạo diễn của Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-man: Far From Home (2019) và đang thực hiện phần phim riêng thứ ba về nhân vật.

Marvel Studios cũng xác nhận sự góp mặt của nhiều diễn viên mới vào vũ trụ siêu anh hùng của hãng như Christian Bale hay Xochitl Gomez.

Tin tức từ Marvel Studios tiết lộ phần tiếp theo trong loạt phim về siêu anh hùng Người Kiến sẽ có nhan đề Ant-Man and the Wasp: Quatumania. Tiếp đến, cả Ms. Marvel và Monica Rambeau sẽ cùng xuất hiện trong Captain Marvel 2.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sẽ liên hệ với các sự kiện trong Spider-Man 3, với Xochitl Gomez xác nhận thủ vai siêu anh hùng Miss America Chavez. Christian Bale sẽ hóa thân thành phản diện Gorr the God Butcher trong Thor: Love and Thunder.

Trong sự kiện, Feige cũng giải đáp thắc mắc của khán giả liên quan tới Black Panther 2. Marvel Studios sẽ không tìm diễn viên thay thế Chadwick Boseman vào vai T’Challa.

Phần hậu truyện sẽ chuyển hướng, tập trung vào một nhân vật khác trên tinh thần mở rộng “Thế giới Wakanda”. Ryan Coogler vẫn đóng vai trò đầu tàu của Black Panther 2. Ngày phát hành bộ phim đã được lùi tới 8/7/2022.

Bước phát triển mới của Star Wars

Disney cho biết đang trong quá trình đàm phán để thực hiện khoảng 6 series chuyển thể người đóng cho thương hiệu Star Wars. Chùm phim mới sẽ kiến phát hành trên dịch vụ Disney+.

Hình ảnh từ trailer mới của phim hoạt hình Star Wars: The Bad Batch.

Bên cạnh đó, trailer ngắn hé lộ nội dung phim hoạt hình dài tập Star Wars: The Bad Batch cũng được công bố trong chương trình. Kế hoạch sản xuất anime Star Wars Visions cũng được đề cập trong chương trình.

Kathleen Kennedy, nhà sản xuất đến từ Lucasfilm, tiết lộ bộ phim điện ảnh tiếp theo trong vũ trụ Star Wars sẽ do Patty Jenkins đạo diễn. Bộ phim nhan đề Star Wars: Rogue Squardon sẽ giới thiệu đến khán giả một thế hệ phi công quân Kháng chiến mới.

Loạt phim hoạt hình mới

Pixar công bố kế hoạch sản xuất phim hoạt hình Lightyear với nội dung phát triển từ thương hiệu Toy Story. Đây là phần tiền truyện giải thích hành trình của nguyên mẫu Buzz Lightyear, từ một phi công thực tập tới chiến binh Space Ranger. Phim do Angus MacLane đạo diễn, Chris Evans lồng tiếng và dự kiến ra rạp hè 2022.

Hình ảnh đầu tiên từ dự án hoạt hình Lightyear.

Hai nàng công chúa Tiana của Princess and the Frog (2009) và Moana trong phim hoạt hình cùng tên đều sẽ có series ngoại truyện. Cả hai bộ phim sắp được sản xuất đều sẽ phát hành trên Disney+.

Phim hoạt hình Raya and the Last Dragon sẽ được đưa lên hệ thống Disney+ từ 5/3/2021. Tác phẩm sẽ được đặt ở chế độ Premier Access, yêu cầu người xem phải trả phụ phí để thưởng thức. Mô hình này từng được Disney áp dụng với Mulan.

Sau Raya and the Last Dragon, dự án phim hoạt hình dài tiếp theo do Disney sản xuất là Encanto. Bộ phim lấy bối cảnh Colombia, xoay quanh một gia đình phép thuật.

Phim do Byron Howard và Jared Bush đạo diễn từ kịch bản của Charise Castro Smith. Âm nhạc trong phim do Lin-Manuel Miranda sáng tác.

Disney cũng công bố dự án Iwájú sản xuất cho Disney+. Phim đang trong quá trình phát triển và dự kiến ra mắt năm 2022.

Các dự án khác của Disney

Bộ phim người đóng Pinocchio với sự góp mặt của Tom Hanks sẽ không ra rạp mà phát hành thẳng lên Disney+. Hãng vẫn chưa đưa ra thông tin về việc hai bộ phim chuyển thể người đóng khác là Cruella và Peter Pan and Wendy có chịu chung số phận hay không.

"Quái vật không gian" Alien sẽ trở thành nhân vật trong series truyền hình được FX và Disney sản xuất.

Đại diện Lucasfilm xác nhận Indiana Jones 5 đang trong quá trình tiền kỳ, dự kiến ra mắt năm 2022. Bộ phim sẽ đánh dấu lần cuối cùng Harrison Ford thủ vai nhà thám hiểm tài danh.

Sau thất bại trên màn ảnh rộng, thương hiệu Alien sẽ được FX sản xuất bản truyền hình. Ngồi ghế chỉ đạo dự án là Noah Hawley của Fargo.

Bộ phim sẽ lấy bối cảnh Trái Đất, với lời hứa hẹn sẽ kết hợp "chất kinh dị vượt thời gian trong phần phim Alien đầu tiên với nhịp hành động dồn dập của phần hai".

It’s Always Sunny in Philadelphia, series sitcom chiếu trên kênh FX sẽ được Disney rót vốn sản xuất thêm 4 mùa. Kế hoạch mới công bố giúp nâng tổng số phần phim của thương hiệu lên 18, lập kỷ lục sitcom dài nhất lịch sử truyền hình.

FX và Disney đồng thời công bố kế hoạch sản xuất mùa mới của Atlanta, American Horror Story, Dave, What We Do in the Shadows, Mayans, Better Things, Snowfall, và Archer.

Để phục vụ người dùng Disney+, hàng loạt thương hiệu ăn khách khác từ Disney sẽ được sản xuất ngoại truyện như The Mighty Ducks, Chip & Dale, Big Hero 6 và Zootopia. Disney cũng công bố kế hoạch sản xuất hậu truyện của Hocus Pocus (1993) và series làm mới Percy Jackson and the Olympians.