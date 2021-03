Phú Yên có món nào vào top đặc sản Việt Nam?

5. Món nào của Phú Yên vào Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam 2020-2021? Bò một nắng Tuy Hòa

Bò một nắng Đông Hòa

Bò một nắng Sơn Hòa Món bò một nắng Sơn Hòa của Phú Yên nằm trong Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam 2020-2021, do Tổ chức Top Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố. Đặc sản này gắn với địa danh Sơn Hòa, huyện miền núi phía tây tỉnh, làm từ thịt bò cỏ non tơ tẩm ướp gia vị, phơi nắng tự nhiên hoặc dùng lò than sấy. Ảnh: Gánh Quê.