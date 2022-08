Phụ xe tải dọa đánh người nhường đường

Khi nghe thấy xe tải chạy phía sau liên tục bóp còi, anh Q. đánh lái nhường đường, nhưng lúc xe tải vượt lên, nam phụ xe xuống đường, dọa đánh anh Q.

Ngày 12/8, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) cho biết đơn vị này đã mời tài xế, phụ xe tải cầm ống nhựa dọa đánh tài xế ôtô lên làm việc.

Hôm 9/8, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam thanh niên cầm ống nhựa dọa đánh tài xế ôtô khi tranh chấp giao thông trên đường.

Phụ xe tải cầm ống nhựa dọa hành hung tài xế ôtô. Ảnh: N.H.

Nam tài xế tên Q. (người đăng clip lên mạng xã hội) cho biết sáng 9/8, anh lái ôtô chở người phụ nữ mang thai trên quốc lộ 1, hướng TP Thủ Đức về ngã tư An Sương.

Khi đến cầu vượt Quang Trung (quận 12), đường đông phương tiện nên anh lái xe đi chậm. Lúc này, tài xế xe tải mang biển số 51C-726.11 chạy phía sau liên tục bóp còi.

“Tôi đánh lái ôtô sang phải để nhường xe tải di chuyển qua. Tuy nhiên, xe tải này vượt lên và nam phụ xe mở cửa đi xuống đường, dọa đánh. Được nhiều người can ngăn, tài xế và phụ xe tải mới lên ôtô rời đi”, tài xế Q. kể.

Qua xác minh, Đội CSGT An Sương đã mời tài xế xe tải là S.K.C. (quê Trà Vinh) và phụ xe đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận hành vi vi phạm.

CSGT đã lập biên bản tài xế C. lỗi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, đỗ xe không sát theo lề đường. Riêng về hành vi của phụ xe tải, CSGT An Sương sẽ phối hợp với Công an phường Trung Mỹ Tây (quận 12) xử lý.