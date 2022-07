Phú Quốc vào top 25 hòn đảo tốt nhất thế giới

Ở hạng mục hòn đảo hàng đầu thế giới, Phú Quốc (Kiên Giang) nằm trong top 25. Đảo ngọc cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam ở hạng mục này.

Tiêu chí để độc giả chọn ra hòn đảo tốt nhất thế giới sẽ dựa trên các hoạt động, điểm tham quan, thắng cảnh tự nhiên, bãi biển, ẩm thực và sự hiếu khách của người dân tại hòn đảo đó.

Theo kết quả bình chọn, Phú Quốc xếp thứ 14, đảo Ischia (Italy) là hòn đảo tốt nhất thế giới.

Travel & Leisure cho biết du khách yêu thích Phú Quốc bởi những bãi cát trắng mịn và các món ăn hấp dẫn. Đây cũng chính là lý do giúp hòn đảo có mặt trong bảng xếp hạng.

Bên cạnh đó, theo tạp chí này, đảo ngọc còn nổi tiếng với nghề sản xuất nước mắm và hạt tiêu, cùng các rạn san hô và khu rừng nhiệt đới.

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Phú Quốc là từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Thời gian này trời ít mưa, biển lặng, sóng êm và nắng ấm thích hợp cho các hoạt động du lịch ngoài trời.

Giải thưởng World's Best Awards 2022 do tạp chí Travel & Leisure tổ chức. Bảng xếp hạng World’s Best Awards đánh giá nhiều hạng mục như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm đến, hãng hàng không, sân bay,… dựa trên thang điểm bình chọn của độc giả trên toàn thế giới.