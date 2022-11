Phú Quốc nhận giải 'Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới'

Tại lễ trao Giải thưởng du lịch thế giới - World Travel Awards 2022, Phú Quốc vinh dự được xướng tên “Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới”.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có hòn đảo được World Travel Awards (WTA) - giải thưởng ví như “Oscar ngành du lịch thế giới” - vinh danh. Để đạt danh hiệu đầy tự hào này, Phú Quốc (Kiên Giang) xuất sắc vượt qua 6 “đối thủ” từ các châu lục khác, trong đó có nhiều hòn đảo từng được mệnh danh thiên đường như Zanzibar của Tanzania hay Lofoten của Na Uy. Giải thưởng cũng khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt của Phú Quốc - không chỉ là điểm đến có vẻ đẹp hoang sơ mà còn đa dạng trải nghiệm.

“Thiên đường nơi hạ giới”

Với diện tích 567 km2, Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam và cũng là hòn đảo đầu tiên trên cả nước chính thức trở thành thành phố biển đảo vào năm 2021. Hòn đảo này sở hữu điều kiện tự nhiên vô giá để phát triển du lịch như khí hậu ôn hòa, nắng ấm áp quanh năm, núi đồi trùng điệp, 28 hòn đảo lớn nhỏ, 150 km đường bờ biển, 14 bãi biển đa dạng cát vàng, cát trắng mịn… Trong đó, vườn quốc gia Phú Quốc, Khu bảo tồn biển Phú Quốc chiếm hơn 2/3 diện tích tự nhiên. Đây là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang.

Bãi Sao, bãi Kem từng được mệnh danh là bãi biển hoang sơ quyến rũ nhất hành tinh.

Nếu Phú Quốc được mệnh danh viên ngọc đẹp, thì nam đảo là lát cắt hoàn hảo bậc nhất. Khác biệt với các điểm đến còn lại trên đảo, những bãi biển ở phía nam có cát trắng mịn như bột ngọc trai, ôm ấp vùng nước xanh trong thấu đáy. Bãi Sao, bãi Kem… từng được truyền thông quốc tế ca ngợi là “bãi biển hoang sơ hàng đầu thế giới”, “bãi biển quyến rũ nhất hành tinh”.

Rạn san hô nhiều màu sắc, hình thù phân bố chủ yếu ở phía nam, cùng các loài cá và cỏ biển. Cụm đảo hòn Thơm có diện tích bảo tồn san hô lớn nhất Phú Quốc, lên tới 9.720 ha. Trong đó, công viên bảo tồn san hô Namaste là điểm đến yêu thích của nhiều du khách muốn trải nghiệm đi bộ khám phá dưới đại dương, chiêm ngưỡng 250 loài san hô cùng hàng trăm loài sinh vật biển sặc sỡ sắc màu.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, cho biết: “Được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế bình chọn là điểm đến đẹp, sánh với một số đảo lớn trên thế giới, Phú Quốc có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát huy thế mạnh, tạo sức cạnh tranh về du lịch, dịch vụ”.

Lấy thiên nhiên làm gốc rễ để phát triển du lịch

Với vẻ đẹp được ví von như thiên đường hạ giới, gần một thập niên qua, Phú Quốc không chỉ phát huy tiềm năng từ tài nguyên thiên nhiên sẵn có, mà còn từng bước nâng tầm vẻ đẹp trời ban với loạt công trình và sản phẩm du lịch đột phá. Hòn đảo từng bước phát triển mạnh mẽ từ một nơi ít tiếng tăm thành ngôi sao sáng của ngành du lịch Việt Nam.

Hòn Thơm có tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, công viên giải trí Sun World Phu Quoc và điểm ngắm san hô đẹp bậc nhất Phú Quốc.

Năm 2015, huyện đảo chỉ đón vỏn vẹn khoảng 850.000 lượt khách. Ước tính chỉ trong 4 năm 2016-2019, lượng khách đến Phú Quốc tăng từ 1,45 triệu lên tới 5,1 triệu lượt, tương đương 252%. 9 tháng đầu năm nay, thành phố đón hơn 6,1 triệu lượt khách, tăng 154% so cùng kỳ năm 2021, vượt 7,6% kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt 5.136 tỷ đồng , tăng 161,8% so cùng kỳ và đạt 76% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế hơn 100.000 lượt, đạt khoảng 60% so với kế hoạch năm 2022.

Theo ông Huỳnh Quang Hưng, du khách đến Phú Quốc ngày nay có thể cảm nhận hòn đảo đang phát triển vượt bậc, nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của các tập đoàn, điển hình như Sun Group.

“Đặc biệt ở khu vực phía nam (An Thới), trong thời gian qua, tập đoàn Sun Group đã đầu tư rất nhiều công trình, hạng mục mang tính quy mô, độc đáo. Chính những công trình thể hiện sự cao cấp, đẳng cấp này đã tác động mạnh mẽ đến du lịch, dịch vụ Phú Quốc, thu hút lượng lớn khách trong và ngoài nước”, ông Hưng khẳng định.

Trong khuôn khổ lễ trao giải năm nay, Phú Quốc cũng có những công trình du lịch được WTA vinh danh. Cụ thể, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort của Sun Group đạt giải thưởng “Khu nghỉ dưỡng dành cho đám cưới hàng đầu thế giới” năm thứ 3 liên tiếp. Khu nghỉ này góp phần tạo nên đẳng cấp cho đảo ngọc trên thế giới khi không ngừng được vinh danh bởi nhiều tổ chức, báo chí quốc tế và thu hút nhiều tỷ phú thế giới. Năm 2019, resort được chọn là điểm diễn ra đám cưới kéo dài 7 ngày đêm của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ, chú rể Rushang Shah và cô dâu Kaabia Grewal.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay và New World Phu Quoc Resort tọa lạc trên bãi Kem.

Trong lễ trao giải thưởng du lịch lớn nhất thế giới, sự cộng hưởng của danh hiệu cho điểm đến và sản phẩm du lịch tại Phú Quốc đã khẳng định đảo ngọc không chỉ đơn thuần có thiên nhiên hấp dẫn, mà còn ngày càng đẳng cấp hơn với sản phẩm du lịch xứng tầm.

Ông Phạm Quốc Quân, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam, chia sẻ Phú Quốc được đón nhận cùng lúc hai giải thưởng cho điểm đến và công trình trên đảo là niềm vui lớn cho thành phố nói chung và cho Sun Group nói riêng.

“Những giải thưởng này cũng chứng tỏ các nhà đầu tư như Sun Group đang đi đúng hướng trên hành trình đồng hành cùng đảo ngọc, đưa Phú Quốc thành điểm đến của thế giới. Chúng tôi không chỉ gìn giữ nét đẹp thiên nhiên mà còn làm cho hòn đảo ngày một đẹp hơn, đáng đến và đáng sống hơn”, ông Quân nói thêm.

Dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, Cầu Hôn và show diễn Kiss The Stars sẽ đưa nam đảo Phú Quốc thành tâm điểm của lễ hội, sự kiện hoành tráng.

Hành trình 15 năm làm đẹp những vùng đất, dấu ấn Sun Group được thể hiện rõ nét nhất trên đảo ngọc Phú Quốc. Tại đây, tập đoàn đã kiến tạo hệ sinh thái du lịch đồng bộ với gần 50 công trình, bao gồm quần thể vui chơi giải trí, công viên nước hàng đầu châu Á, những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế và dự án bất động cao cấp dẫn đầu xu thế. Nhiều trong số các công trình của Sun Group đã trở thành biểu tượng du lịch Phú Quốc như cáp treo hòn Thơm, thị trấn Hoàng Hôn và JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort.

Tới đây, tập đoàn sẽ ra mắt loạt công trình/sản phẩm biểu tượng mới như Cầu Hôn, được thiết kế bởi Đại sứ Văn hóa Nghệ thuật Italy tại Việt Nam - ông Marco Casamonti; Kiss the stars - show diễn đa công nghệ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam; khách sạn 6 sao La Festa được vận hành bởi thương hiệu nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất thế giới Curio Collection by Hilton.

Lấy thiên nhiên và văn hóa làm gốc rễ để phát triển du lịch bền vững, song không thiếu hạ tầng và dịch vụ đẳng cấp, Phú Quốc đang dần khẳng định vị thế một thiên đường du lịch giải trí, nghỉ dưỡng, đầu tư xứng tầm quốc tế. Giải thưởng từ WTA 2022 dành cho thành phố biển đảo sẽ là tiền đề và đòn bẩy, để Phú Quốc phấn đấu hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu được trao, vững bước hướng đến mục tiêu năm 2025 là đô thị loại I, là thành phố du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.