Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế: Đừng chần chừ theo đuổi ước mơ

Bén duyên với nghề may, trong 6 năm vừa làm việc, vừa tích lũy kinh nghiệm, hiện chị Như Hoa là chủ sở hữu xưởng may Hoa Như, sản xuất mặt hàng may sẵn cho các cửa hàng thời trang tại thành phố Vinh, Nghệ An. Dự án Xưởng may cho người khuyết tật của chị Trần Thị Như Hoa với những ý nghĩa thiết thực từ tạo việc làm cho người khuyết tật đến tận dụng sáng tạo những mẩu vải vụn, vải thừa để làm ra những sản phẩm đẹp mắt đã xuất sắc đoạt giải Ứng dụng công nghệ nhằm thích ứng, bảo vệ môi trường tại cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020” do nhãn hàng Sunlight, Unilever Việt Nam tài trợ.