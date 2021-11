Phụ nữ trên 35 tuổi không ra rạp xem phim sau đại dịch

Theo nghiên cứu đăng trên Wall Street Journal, phụ nữ trên 35 tuổi hiếm khi ra rạp chiếu phim. Đại dịch làm thay đổi thói quen xem phim của nhóm đối tượng này.

Theo Wall Street Journal, ngành công nghiệp điện ảnh có một vấn đề cần giải quyết sau đại dịch Covid-19: Phụ nữ trên 35 tuổi hiếm khi ra rạp. “Đây là nhóm đối tượng còn thiếu nhiều nhất tại phòng vé”, Phil Contrino, giám đốc truyền thông và nghiên cứu của Hiệp hội các chủ rạp hát quốc gia Mỹ, nói.

Ariana DeBose đóng vai Anita trong bộ phim West Side Story. Ảnh: 20th Century Studios.

Phụ nữ trưởng thành hiếm khi đến rạp phim

Khi đại dịch Covid-19 tạm ổn, khán giả trẻ (chủ yếu là nam giới) dần xuất hiện nhiều ở rạp phim. Những bộ phim hành động như Venom: Let There Be Carnage, No Time to Die hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của nhóm đối tượng này.

Tuy nhiên, khảo sát cho thấy những khán giả trưởng thành, đặc biệt là phụ nữ chưa có dấu hiệu trở lại rạp phim. Trong năm qua, chỉ có 15% doanh thu bán vé đến từ phụ nữ trên 35 tuổi, giảm so với con số 22% cùng kỳ năm 2019. Số liệu được lấy từ cuộc khảo sát của công ty giải trí Guts + Data thực hiện trên 4.000 người.

Theo Wall Street Journal, sự vắng mặt của nhóm đối tượng này làm giảm khả năng phục hồi doanh thu phòng vé. Trước đại dịch, ngành công nghiệp rạp phim lo lắng họ dần mất khán giả trẻ vì sự phát triển của Internet, dịch vụ phát trực tuyến. Giờ đây, nhóm đối tượng khiến các ông chủ rạp phim lo lắng là người lớn tuổi.

Không có nhiều phim chiếu rạp dành riêng cho khán giả nữ. Ảnh: People.

So với việc sắp xếp thời gian ra rạp, phụ nữ trưởng thành hài lòng xem phim trên ứng dụng phát trực tuyến. Có đến 66% phụ nữ hoàn toàn ổn với việc đợi xem miễn phí sau khi phim ra rạp được một tháng. Số liệu lấy từ cuộc khảo sát của công ty nghiên cứu và phân tích Engine Insights hồi tháng 9.

Đã hai năm kể từ khi Janet Dietrich (49 tuổi, bà mẹ ba con) ở Northville, Michigan, Mỹ không bước chân vào rạp chiếu phim. Do các thành viên trong gia đình đều được tiêm ngừa đầy đủ, cô không lo ngại về dịch bệnh mà là giá vé và những ưu đãi. Đại dịch cũng làm Dietrich thay đổi thói quen xem phim. Cô bằng lòng với việc xem phim trên ứng dụng trực tuyến.

Gần đây, vợ chồng cô có kế hoạch xem No Time to Die - bộ phim cuối cùng của Daniel Craig trong vai trò James Bond. Nếu như trước đây, Dietrich nhất quyết ra rạp. Giờ đây, cô tự đặt câu hỏi: “Chúng ta có thực sự muốn đi không. Tốt hơn là ở nhà thôi”.

Theo Wall Street Journal, một số người trong ngành công nghiệp lo lắng việc phụ nữ cảm thấy họ không phải là đối tượng được ưu tiên khi nhà sản xuất quyết định thực hiện một bộ phim.

“Bạn phải cung cấp cho họ nhiều lựa chọn. Đó là mấu chốt của vấn đề. Các nhà làm phim thường rất sợ hãi khi quyết định làm phim cho phụ nữ”, một giám đốc hãng phim nói.

Mong muốn của các chủ rạp

Spencer - bộ phim nói về Công nương Diana (Kristen Stewart đóng) trong những ngày cuối cùng của cuộc hôn nhân không hạnh phúc - chỉ mang về 2,1 triệu USD vào cuối tuần, phụ nữ chiếm 60% số lượng khán giả, theo khảo sát của Comscore và Screen Engine/ASI.

Cũng trong thống kê, phụ nữ chiếm hơn một nửa lượng khán giả ra rạp xem Last Night In Soho, bộ phim kinh dị của Edgar Wright. Phim hiện thu về 7,8 triệu USD khi công chiếu trên 3.000 rạp ở Mỹ dịp Halloween.

Điều đó chứng tỏ khán giả nữ vẫn muốn ra rạp xem phim nếu có tác phẩm phù hợp với thị hiếu của họ.

Các ông chủ rạp chiếu hy vọng kéo chân khán giả nữ ra rạp thông qua bộ phim House of Gucci. Ảnh: Getty.

Trong hai tháng cuối năm, khán giả nữ có nhiều lựa chọn hơn khi ra rạp. Đây là phép thử của các ông chủ cụm rạp. Họ đang xem xét khả năng khán giả lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ đến rạp chiếu phim.

Các bộ phim sắp ra rạp gồm Belfast - tác phẩm nói về gia đình bị cuốn vào những rắc rối (12/11), King Richard, câu chuyện về sự trỗi dậy của Venus và Serena Williams (ngày 19/11), bộ phim thời trang - tội phạm House of Gucci do Lady Gaga đóng chính (24/11) và West Side Story của đạo diễn Steven Spielberg (10/12).

Ngay cả khi mối lo ngại về Covid-19 giảm dần, một số khán giả vẫn chưa có cảm giác háo hức trở lại rạp phim. Các giám đốc điều hành cho rằng xu hướng này bắt đầu trước cả khi đại dịch bùng phát. Giờ đây, trào lưu xem phim tại nhà càng phát triển khi các bom tấn liên tục xuất hiện trên ứng dụng phát trực tuyến.

Theo khảo sát của Guts + Data, khoảng 26% khán giả độ tuổi từ 35-64% quan tâm đến các bộ phim ra mắt vào tháng 11, 12 năm nay hơn là nam giới. Tuy nhiên, chỉ có 7% trong số những phụ nữ được khảo sát chắc chắn việc họ đến rạp xem phim (tác phẩm gây hứng thú nhất là House of Gucci).

Giờ đây, hãng phim và các ông chủ rạp chiếu hy vọng những bộ phim dịp cuối năm đủ khả năng đưa khán giả trưởng thành quay lại rạp. Tuy nhiên, họ không chắc chắn liệu điều đó có xảy ra không. “Chúng tôi sẽ dần thích nghi, sống chung với hoàn cảnh này một thời gian, có lẽ là sang năm sau”, Contrino, một ông chủ rạp chiếu ở Mỹ nói.