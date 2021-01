Phụ nữ trẻ châu Á tiêu nhiều tiền nhất cho phim ảnh, thần tượng Hàn

Làn sóng Hallyu với các bộ phim, nhóm nhạc thần tượng, trò chơi trực tuyến, ẩm thực luôn có sức hút lớn tại nhiều nơi, đặc biệt là châu Á.

Một cuộc khảo sát do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phối hợp với Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế nước này thực hiện ngày 28/1 cho thấy phụ nữ châu Á trong độ tuổi 20 và 30 là những người "chi tiêu nhiều nhất" cho các sản phẩm văn hóa của Hàn Quốc vào năm 2020.

Theo đó, phụ nữ chi nhiều hơn nam giới cho các bộ phim truyền hình, chương trình tạp kỹ, phim ảnh, sách, sản phẩm làm đẹp và thực phẩm. Đàn ông chỉ tiêu nhiều tiền hơn phụ nữ trong các trò chơi điện tử, Korea Times đưa tin.

Cuộc khảo sát thực hiện trên 8.500 người tiêu dùng tại 18 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Australia, UAE và Brazil dưới hình thức khảo sát trực tuyến từ tháng 9 đến tháng 11/2020.

Bộ phim Itaewon Class được khán giả yêu thích và tạo nhiều xu hướng trong giới trẻ châu Á. Ảnh: JTBC.

Nhu cầu đối với các chương trình tạp kỹ, phim truyền hình và trò chơi của Hàn Quốc tăng cao vào năm 2020 do ngày càng có nhiều người dành thời gian cho hoạt động giải trí, sử dụng Internet trong mùa dịch.

Phim truyền hình là loại hình được ưa thích nhất, với 29,7% số người được hỏi cho biết từng xem phim truyền hình Hàn Quốc. Tiếp theo là các sản phẩm làm đẹp với 27,5%, chương trình tạp kỹ (26,9%) và các sản phẩm liên quan đến thời trang (24,8%).

Trong hạng mục phim truyền hình, khoảng 9,5% số người được hỏi chọn bộ phim lãng mạn Crash Landing on You là phim truyền hình Hàn Quốc yêu thích, tiếp theo là It's Okay to Not Be Okay với 4,1%. The World of the Married và Itaewon Class đồng vị trí thứ 3, với 2,8%.

Đối với ca sĩ, BTS đứng đầu cuộc khảo sát với 22%, tiếp theo là BlackPink với 13,5% và PSY (2,9%).

Nhóm nhạc BTS sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại châu Á. Ảnh: Getty.

Ở phim điện ảnh, tác phẩm Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho xếp thứ nhất với 18,4%, tiếp theo là bom tấn zombie năm 2016 Train to Busan (10,2%), Peninsula (3,5%).

Năm thứ 4 liên tiếp, người hâm mộ Hallyu cho biết K-pop là điều đầu tiên họ nghĩ đến khi nói về Hàn Quốc.

Khoảng 16,8% người được hỏi chọn K-pop hoặc ca sĩ là điều yêu thích của họ ở Hàn Quốc, tiếp theo là đồ ăn (12%) và ngành công nghệ thông tin (6,9%). Đặc biệt, thực phẩm Hàn Quốc đứng vị trí số 1 trong các nước có sức mua tương đối cao như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Nga.

Tuy nhiên, việc sử dụng ngôn ngữ Hàn Quốc được coi là một trở ngại cho sự phát triển của ngành văn hóa nước này trên toàn thế giới.

"Sự phổ biến của Hallyu dường như không suy giảm bất chấp các hạn chế do dịch Covid-19 suốt một năm qua. Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc cung cấp phụ đề, bản dịch và thuyết minh nhằm giảm bớt rào cản ngôn ngữ cũng như tăng các khóa học trực tuyến bằng tiếng Hàn", một quan chức cho biết.