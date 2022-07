Phụ nữ ở Texas và Ohio chính thức bị cấm phá thai

Các tòa án cấp cao ở Texas và Ohio ngày 2/7 cho phép thực thi biện pháp hạn chế và lệnh cấm phá thai, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ lật ngược phán quyết Roe v Wade hồi tuần trước.

Với quyết định của Tòa án Tối cao bang Texas hôm 2/7, lệnh cấm phá thai được thực thi theo luật dân sự thay vì luật hình sự.

Cùng ngày, Tòa án Tối cao Ohio cũng cho phép thực thi lệnh cấm phá thai đối với thai nhi từ 6 tuần tuổi.

Các lệnh cấm này được đưa ra một tuần sau khi Tòa án Tối cao Mỹ khôi phục thẩm quyền cấm phá thai của các bang, gây ra sự phẫn nộ và nhiều cuộc biểu tình trên khắp cả nước, theo CNA.

Người biểu tình phản đối phán quyết của Tòa án Cấp cao hôm 25/6. Ảnh: New York Times.

Trong khi đó, luật sư đại diện của các phòng khám phá thai cam kết tiếp tục đấu tranh phản đối lệnh cấm này. Các thẩm phán của tòa án cấp thấp hơn cũng có cơ hội ngăn chặn luật một lần nữa bằng những cuộc tranh luận ​​vào ngày 12/7 sắp tới.

"Chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh để đảm bảo ngày càng (nhiều phụ nữ) có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu mà họ cần", Julia Kaye, một luật sư từ Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, đại diện cho các phòng khám phá thai ở Texas, cho biết.

Quyết định của tòa án Texas và Ohio, hai khu vực bảo thủ do phe Cộng hòa lãnh đạo, được đưa ra trong khi hai bang do đảng Dân chủ kiểm soát, New York và New Jersey, chuyển sang tăng cường quyền phá thai trong nội bộ bang.

Tại New Jersey, Thống đốc Phil Murphy đã ban hành luật cho phép phụ nữ từ những tiểu bang khác đến New Jersey tìm cách phá thai mà không cần lo sợ bị truy tố hoặc kiện tụng dân sự.

Các biện pháp này cũng thiết lập cơ sở pháp lý để bảo vệ những người chăm sóc sức khỏe sinh sản ở New Jersey, cho phép họ cung cấp dịch vụ phá thai giữa các tiểu bang.

Trong khi đó, New York đã thông qua một số sửa đổi trong hiến pháp tiểu bang để hệ thống hóa quyền phá thai, cũng như quyền tránh thai.