Phụ nữ Mỹ gác lại ước mơ sinh con

Giữa cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng kéo dài, mong muốn sinh con của nhiều gia đình cũng biến mất theo. Tỷ lệ sinh giảm mạnh ở Mỹ trong năm qua là một minh chứng.

Khi đại dịch bùng phát ở Mỹ, nhiều người nói đùa rằng việc phong tỏa trên diện rộng sẽ gây ra cuộc "bùng nổ trẻ sơ sinh". Nhưng trên thực tế, điều ngược lại xảy ra, theo CBS News.

Angela Di Iorio (36 tuổi) nuôi mong muốn mang thai đứa con đầu lòng. Sau một năm dịch bệnh và hai lần phải hoãn đám cưới, người phụ nữ bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên sinh con.

“Kế hoạch của hai vợ chồng là kết hôn và bắt đầu một gia đình. Tôi đã không còn trẻ nữa. Nhưng giờ, tình hình kinh tế ổn định mà tôi và hôn phu cố gắng làm việc chăm chỉ để có đã lung lay rất nhiều", Angela nói, nhắc đến việc phòng gym cả hai cùng sở hữu buộc phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng chỉ khiến đông phụ nữ trì hoãn việc sinh con hơn. Ảnh: WSJ.

Dữ liệu tỷ lệ sinh tạm thời do 29 sở y tế bang cung cấp cho CBS News cho thấy tỷ lệ giảm 7,3% số ca sinh tính đến tháng 12/2020, 9 tháng sau khi Covid -19 được Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố là đại dịch.

Tại bang California, mức giảm chạm ngưỡng 10,2%, từ 36.651 ca xuống 32.910 ca sau một năm. Trong cùng khoảng thời gian, số ca sinh giảm 30,4% ở Hawaii.

Trong khi tỷ lệ sinh ở Mỹ đã giảm trong gần một thập kỷ, Phil Cohen, nhà xã hội học tại Đại học Maryland, đánh giá mức giảm vào tháng 12 năm ngoái ở mức lớn nhất ông từng chứng kiến, kể từ khi cuộc bùng nổ trẻ sơ sinh kết thúc vào năm 1964.

"Nhiều tiểu bang khác chưa báo cáo dữ liệu, con số tỷ lệ giảm có thể thay đổi. Nhưng bất kể bạn nghĩ chuyện sinh con là tốt hay xấu, việc ít trẻ con ra đời hơn có nghĩa là mọi thứ đã diễn ra không suôn sẻ với nhiều người. Theo khuynh hướng lịch sử, đợt giảm này sẽ còn tiếp tục trong các năm tới", ông Cohen nói.

Dữ liệu từ các tiểu bang ở Mỹ cho thấy tỷ lệ sinh giảm mạnh trong năm đầu Covid-19 xuất hiện. Ảnh: CBS.

Tháng 6 năm ngoái, Viện Brookings (Mỹ) dự đoán đại dịch sẽ khiến số ca sinh giảm trong khoảng 300.000-500.000 ca vào năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, thiệt hại kinh tế và tâm lý hoang mang, không cảm thấy an toàn.

Nhóm nghiên cứu sau đó đã điều chỉnh dự báo thành 300.000 ca do "thị trường lao động cải thiện nhanh hơn dự đoán" nhưng lưu ý các vấn đề mới như đóng cửa trường học, nhà trẻ trên diện rộng cũng có thể dẫn đến việc sinh ít hơn.

Trong số 32 tiểu bang có dữ liệu hàng năm, có ít hơn khoảng 95.000 ca sinh vào năm 2020 so với năm trước đó, giảm 4,4%, theo dữ liệu do CBS News tổng hợp. Mọi tiểu bang đều báo cáo sự sụt giảm, ngoại trừ New Hampshire, nơi báo cáo có thêm 4 ca sinh vào năm 2020 so với năm 2019.

Đại dịch tác động mạnh đến tâm lý không muốn có con của phụ nữ nhiều hơn cả thời kỳ đại suy thoái kinh tế. Ảnh: Getty.

Dữ liệu của 32 tiểu bang phù hợp với một cuộc khảo sát được thực hiện vào thời kỳ đầu của đại dịch bởi Viện Guttmacher, một nhóm nghiên cứu sức khỏe sinh sản. Cuộc khảo sát được công bố vào tháng 5 năm ngoái cho thấy khoảng 1/3 phụ nữ cho biết họ đang trì hoãn việc mang thai hoặc muốn có ít con hơn vì đại dịch.

Laura Lindberg, nhà khoa học tại Guttmacher, tác giả của nghiên cứu, cho biết lý do giảm tỷ lệ sinh hiện nay cũng giống với thời kỳ Đại suy thoái diễn ra vào thế kỷ trước, khi điều kiện kinh tế hỗn loạn và thị trường lao động suy yếu.

Tuy nhiên, tác động do Covid-19 gây ra sẽ lớn hơn vì chúng "chưa từng có và còn lâu mới kết thúc".

"Cho đến khi mọi người cảm thấy tự tin hơn về nền kinh tế và tình trạng của thế giới, mối quan tâm về việc có con mới tiếp tục", Lindberg cho biết trong cuộc phỏng vấn với CBS News.