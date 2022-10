Phụ nữ mang thai nên ăn cơm trắng không?

Câu trả lời là có nhưng phụ nữ mang thai nên để ý lượng cơm trắng họ ăn để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ lẫn thai nhi.

Phụ nữ mang thai có thể ăn cơm với lượng vừa phải. Ảnh: Babycenter.

Người mẹ luôn mong muốn những điều tốt nhất cho con mình và tập trung vào việc lựa chọn những thực phẩm lành mạnh để hỗ trợ cho sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, phụ nữ cũng nên biết những gì tránh ăn hoặc uống trong giai đoạn này.

Một trong những thực phẩm thường được coi là có hại trong thời kỳ mang thai là cơm trắng. Tuy nhiên, theo báo cáo đăng trên tờ The Times of India, ăn cơm với số lượng vừa phải là tuyệt đối an toàn khi mang thai.

Nếu tiêu thụ với số lượng lớn, nó có thể dẫn đến tăng cân, cuối cùng sẽ gây ra các biến chứng trong quá trình sinh nở, mổ lấy thai và béo phì ở trẻ em. Vì vậy, phụ nữ mang thai có thể tiêu thụ một phần cơm nhỏ, điều này có thể rất có lợi cho con của họ.

Gạo là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như magie, giúp bé phát triển nhận thức. Nó cũng hỗ trợ sức khỏe của người mẹ.

Một số người phân vân phụ nữ mang thai nên loại gạo nào, gạo trắng hay gạo lứt. Câu trả lời là cả hai. Ngoài magie, gạo là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng như canxi, chất xơ, riboflavin, thiamine và vitamin D. Chúng giúp tăng cường khả năng miễn dịch tổng thể. Carbs lành mạnh trong gạo cung cấp sức mạnh cho cơ thể.

Gạo lứt còn có thêm lợi ích. Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, chất xơ trong gạo lứt còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giảm táo bón do mang thai.

Ngoài những lợi ích này, chỉ số đường huyết thấp của gạo cũng đảm bảo điều chỉnh insulin tốt hơn. Tuy nhiên, để có được lợi ích này, phụ nữ mang thai nên ăn cơm một cách điều độ.

Chỉ số đường huyết (GI) là hệ thống đo lường xếp hạng thực phẩm dựa trên ảnh hưởng của chúng đối với lượng đường trong máu. Ba xếp hạng GI là thấp (55 trở xuống), trung bình (56-69) và cao (70 trở lên).