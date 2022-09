Phụ nữ không nên quá lạc quan về khả năng thụ thai từ trứng đông lạnh

Nhiều phụ nữ không thể thụ thai với trứng đông lạnh vì họ chờ đến khi tuổi quá cao mới đông lạnh trứng và bảo quản số lượng trứng không đủ lớn.

Với phụ nữ dưới 38 tuổi khi họ đông lạnh trứng, tỷ lệ sinh sống là 51%. Tỷ lệ này tăng lên 70% nếu phụ nữ dưới 38 tuổi và bảo quản từ 20 trứng trở lên. Ảnh: Vcrmed.com.

Claire Evans quyết định đông lạnh trứng cách đây 6 năm, khi cô 36 tuổi. Hồi ấy, cô vừa chia tay chồng sắp cưới và lo ngại thời gian sinh con sắp hết. Cô đã dùng thuốc để kích thích buồng trứng sản sinh nhiều trứng, rồi đông lạnh chúng để sử dụng sau này và sinh con ở độ tuổi mà có lẽ cô sẽ khó có thai nếu không có sự can thiệp của y tế, theo The New York Times.

Thủ thuật đông lạnh trứng là lựa chọn ngày càng phổ biến nhưng tốn kém với những phụ nữ muốn trì hoãn việc sinh con. Nhưng các nghiên cứu mới đã chỉ ra độ tuổi của phụ nữ khi họ đông lạnh trứng và số lượng trứng mà họ đông lạnh tạo ra sự khác biệt lớn trong việc liệu cô ấy có sinh con hay không.

Theo các nghiên cứu, đa số phụ nữ cố gắng mang thai không thành công, thường là do họ đã đợi đến khi quá già để đông lạnh trứng và không đông lạnh đủ số lượng trứng cần thiết để thụ thai.

Điểm lưu ý này là một phần nội dung của một báo cáo trên tạp chí Fertility and Sterility từ Trung tâm Sinh sản Langone thuộc Đại học New York – nơi Claire Evans đông lạnh trứng.

Nhiều phụ nữ tỏ ra lạc quan quá mức về triển vọng thụ thai khi họ đông lạnh trứng. Ảnh: The Conversation.

Số liệu của Trung tâm Sinh sản Langone cho thấy độ tuổi trung bình khi phụ nữ đông lạnh trứng là 38,3. Trung bình, họ đợi 4 năm để rã đông và thụ tinh cho trứng.

Xác suất trung bình của một ca sinh sống từ trứng đông lạnh là 39%. Nhưng với phụ nữ dưới 38 tuổi khi họ đông lạnh trứng, tỷ lệ sinh sống là 51%. Tỷ lệ này tăng lên 70% nếu phụ nữ dưới 38 tuổi và bảo quản từ 20 trứng trở lên.

Tuổi của người phụ nữ khi họ dùng trứng đông lạnh để cố gắng sinh con không tạo ra sự khác biệt. Yếu tố quan trọng là độ tuổi phụ nữ khi họ đông lạnh trứng. Tiến sĩ James Grifo, Giám đốc Trung tâm Sinh sản Langone và là trưởng nhóm nghiên cứu, phát biểu: “Thực tế là đa số trứng đông lạnh sẽ không tạo ra phôi tốt. Bạn càng có nhiều trứng, cơ hội thụ thai càng cao".

Tiến sĩ Marcelle Cedars, giáo sư và Giám đốc bộ phận Nội tiết sinh sản tại Đại học California San Francisco, nói rằng mặc dù dữ liệu chỉ liên quan đến một phòng khám sinh sản, đó là trung tâm duy nhất theo dõi đối tượng nghiên cứu trong thời gian dài. Marcelle Cedars không tham gia nghiên cứu.

“Nhiều phụ nữ tỏ ra lạc quan quá mức về triển vọng thụ thai khi họ đông lạnh trứng. Nó không phải là công cụ bảo đảm như nhiều người vẫn tưởng. Tỷ lệ phụ nữ mang thai với trứng đông lạnh không cao như tôi kỳ vọng”, nữ tiến sĩ bình luận.