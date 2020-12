Phụ nữ ít có cơ hội ghép đôi với trai trẻ trong phim Hollywood

Nữ diễn viên Emma Thompson cho rằng kinh đô điện ảnh tỏ ra phân biệt giới tính khi để những nhân vật nam lớn tuổi hẹn hò bạn gái trẻ hơn mình.

Mirror đưa tin Emma Thompson, minh tinh 61 tuổi hai lần nhận giải Oscar, chỉ ra vấn đề bất bình đẳng giới tại Hollywood thể hiện qua việc các nhân vật nữ trên phim không có cơ hội bắt cặp với người tình trẻ tuổi. “Người ta hoàn toàn chấp nhận việc George Clooney có một người tình trẻ hơn cậu ấy 40 tuổi trên màn ảnh”, Thompson nhận xét.

Bà tiếp tục: “Cứ áp theo công thức chênh lệch tuổi ấy, thì những nam diễn viên có thể vào vai người tình màn ảnh của tôi đều xanh cỏ cả rồi. Đó là sự bất công không thể diễn tả bằng lời”.

Năm 2003, trong bộ phim Love Actually, Emma Thompson và nam diễn viên quá cố Alan Rickman vào vai một đôi vợ chồng. Người chồng đã sa vào lưới tình với cô thư ký trẻ hơn mình 25 tuổi (Heike Makatsch).

Vai diễn trong Howards End bên cạnh tài tử Anthony Hopkins đã mang về cho Emma Thompson một giải Oscar năm 1993. Ảnh: Getty Images.

Năm 1992, Emma Thompson vào vai người tình của nam diễn viên Anthony Hopkins trong bộ phim Howards End và đóng cặp với Dustin Hoffman trong Last Chance Harvey. Hai tài tử đều lớn hơn Emma Thompson khoảng 20 tuổi.

Chia sẻ trên được Emma Thompson đưa ra trong lúc giới thiệu về dự án phim mới, Good Luck to You, Leo Grande. Bộ phim do Sophie Hyde đạo diễn từ kịch bản của Katy Brand, xoay quanh chuyện đời một góa phụ không hạnh phúc với cuộc hôn nhân cùng người chồng quá cố. Vì đời sống vợ chồng không hòa hợp, bà quyết định tìm tới sự trợ giúp của một chuyên gia trị liệu tình dục.

Trong phim, nhân vật do Emma Thompson từng cay đắng thừa nhận: “Kiểu người duy nhất sẵn sàng lên giường với tôi là những người bằng tuổi tôi, trong khi tôi muốn ngủ với ai đó trẻ hơn mình”.

Bà cũng bày tỏ hy vọng nền công nghiệp điện ảnh sẽ sớm thay đổi cái nhìn về vấn đề này: “Sẽ rất thú vị nếu người ta không còn gai mắt khi nhìn một phụ nữ 61 tuổi khỏa thân bên người tình trẻ trung hơn trên màn ảnh. Chúng ta phải thật dũng cảm”.