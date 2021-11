Phụ nữ gặp khó khi trở lại làm việc: 'Không ai muốn nhận tôi nữa'

Phụ nữ thường thiếu tự tin khi quay trở lại thị trường lao động sau thời gian nghỉ thai sản hoặc học tập nâng cao. Chính những nhà tuyển dụng cũng mang tâm lý dè chừng với họ.

Sabrina Ho, người sáng lập nền tảng nghề nghiệp Half The Sky Singapore, cho biết có nhiều lý do khiến phụ nữ phải tạm dừng sự nghiệp của mình. Họ phải nghỉ ở nhà do mang thai hoặc nuôi dạy con cái, chăm sóc cha mẹ già, một số lại theo đuổi con đường học vấn cao hơn.

“Dù nguyên nhân nghỉ việc là gì, khi quay trở lại thị trường lao động, phụ nữ vẫn gặp nhiều khó khăn chủ quan và khách quan”, Ho nói trên Channel News Asia.

Theo Ho, lý do chủ quan có thể xuất phát từ cách phụ nữ tự đánh giá về bản thân. Họ lo lắng và thiếu tự tin, sợ năng lực của mình không thể cạnh tranh hoặc đáp ứng nhu cầu công việc.

Trong khi đó, lý do khách quan chính là định kiến từ phía nhà tuyển dụng đối với những phụ nữ đã tạm nghỉ việc trong một thời gian. Các công ty thường mong muốn tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm công việc liên tục.

Nhiều phụ nữ không tự tin khi quay trở lại thị trường lao động. Ảnh: iStock/nathaphat.

Thách thức

Sau 16 năm nghỉ việc để chăm sóc gia đình, bà Shirley Woon (55 tuổi) gặp khó khi muốn đi làm trở lại.

“Tôi đã không còn mối liên hệ trong công việc nào. Trên thị trường lao động, có những cô gái trẻ và thông minh hơn tôi. Tôi không biết nhà tuyển dụng nghĩ sao về mình", bà nói.

Vào năm 2000, bà Woon xin nghỉ công việc toàn thời gian để ở nhà chăm sóc con trai. Năm 2004, người mẹ sinh đứa con thứ hai và tiếp tục ở nhà.

Từ năm 2008 đến 2012, bà theo chồng tới Mỹ và Thượng Hải (Trung Quốc) để sinh sống.

Trở lại Singapore vào cuối năm 2012, bà Woon quyết định sẽ “sống hết phần đời còn lại một cách ý nghĩa”. Bà đăng ký theo học chương trình thạc sĩ về tư vấn tâm lý.

“Nhưng rồi vẫn không ai muốn tuyển dụng tôi. Trong suốt hai năm cố gia nhập lại thị trường, tôi cảm thấy thật sợ hãi”, bà chia sẻ.

Không bỏ cuộc, vào năm 2016, bà bắt đầu mở dịch vụ tư vấn tâm lý cá nhân và xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình. Hiện tại, bà là một nhà trị liệu tâm lý và là người sáng lập The Blue Pencil, dịch vụ tư vấn đối với các cặp vợ chồng, thanh thiếu niên, trẻ em và gia đình.

Không có gì bất thường khi các nhà tuyển dụng nghi ngờ khả năng của một người phụ nữ đã nghỉ việc thời gian dài. Ảnh: iStock/RichLegg.

Câu chuyện của bà Woon không hề là thiểu số.

Năm 2014, Công ty luật Slater And Gordon (Anh) đã tiến hành cuộc khảo sát trên 500 nhà quản lý doanh nghiệp. Kết quả cho thấy 1/3 mong muốn tuyển dụng nam giới ở độ tuổi từ 20 đến 30 hơn là phụ nữ cùng nhóm tuổi. Họ lo ngại việc nghỉ thai sản ở phụ nữ sẽ ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả công việc.

Ngoài ra, 40% nhà quản lý được khảo sát thừa nhận họ dè chừng với việc tuyển dụng phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Tình hình cũng tương tự ở châu Á.

Theo số liệu vào năm 2017 của Công ty tuyển dụng Robert Walters Singapore, 65% phụ nữ châu Á đều gián đoạn công việc tại một thời điểm nào đó trong đời.

Họ quay trở lại nơi làm việc với các lý do: tìm kiếm nguồn thu nhập (35%), mong muốn học hỏi các kỹ năng mới (28%) và không muốn ở nhà hoàn toàn (18%).

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng cho thấy có đến 46% nhà tuyển dụng ở châu Á không muốn tuyển dụng phụ nữ từng gián đoạn sự nghiệp.

Helen Ng, người đồng sáng lập Công ty tuyển dụng Ansa Search, cho biết: “Từ kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tuyển dụng, chúng tôi thấy rằng phụ nữ trải qua quá trình chuyển đổi trong cuộc sống gia đình thường bị đánh giá thấp hơn trong công việc.

Ví dụ, họ khó thăng chức hơn bởi sếp cho rằng họ không phù hợp để đảm đương trách nhiệm lớn. Đôi khi, phụ nữ đi làm trở lại sau thời gian nghỉ ở nhà còn có thể phải chấp nhận mức lương thấp hơn bởi các công ty cho rằng người này không thể cam kết với công việc như trước đây”, Ng nói.

Trở lại

Theo các chuyên gia, khi phụ nữ đã sẵn sàng quay trở lại làm việc, họ có thể thực hiện một số cách sau để tăng cơ hội cho mình.

Trước tiên, hãy kết nối lại với mạng lưới bạn bè và đồng nghiệp cũ, cho biết mình đang tìm việc.

Zen Soh, Cố vấn chính về Kế toán và Tài chính tại Robert Walters Singapore, chia sẻ trên Channel News Asia: “Sẽ thật tốt khi có người quen giới thiệu bạn vào một vai trò công việc nào đó, đặc biệt khi đã rất lâu bạn không tham gia thị trường việc làm”.

Thứ hai, hãy cập nhật hồ sơ và tạo tài khoản LinkedIn (nếu bạn chưa có).

“Cần đảm bảo rằng tài khoản LinkedIn của bạn được cập nhật để các nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm. Điểm cộng của bước này là bạn có thể bắt đầu thực hiện ngay lập tức”, Soh nói.

Thứ ba, hãy thử xem xét một công việc bán thời gian để xây dựng sự tự tin cho mình.

Ng từ Ansa Search cho biết: “Các công việc ngắn hạn, bán thời gian có thể giúp bạn hòa nhập vào thị trường, thiết lập mạng lưới mối quan hệ và xây dựng kết nối”.

Và cuối cùng, hãy trung thực xem xét các kỹ năng của mình và tìm cách nâng cao chúng.

Ho từ Half The Sky nói: “Giữa nhà tuyển dụng và người lao động là mối quan hệ hai chiều. Bạn không chỉ cần quan tâm đến những gì mà công ty làm cho mình mà còn phải chứng minh bản thân có thể đóng góp cho tập thể, phát triển sự nghiệp”.

Thử thách với một công việc bán thời gian sẽ giúp phụ nữ tự tin hơn. Ảnh: HRM Asia.

Thỏa thuận

Khi đã nhận được lời đề nghị công việc, làm thế nào để phụ nữ biết được đâu là sự lựa chọn phù hợp? Theo các chuyên gia, điều quan trọng là hãy xem xét trên khía cạnh thu nhập và thời gian. Ngoài ra, đừng ngại thỏa thuận để có được quyền lợi phù hợp cho mình.

"Có nhiều phụ nữ chấp nhận mức lương thấp để đổi lấy những yếu tố như nơi làm việc gần nhà, giờ giấc linh hoạt và thu nhập không bị đánh thuế cao.

Nếu những chế độ của công ty không phù hợp với điều kiện của bạn, đừng vội từ chối cơ hội việc làm. Hãy mạnh dạn đề nghị được thỏa thuận. Tuy nhiên, bạn cần làm điều này với thái độ khiêm tốn và chừng mực. Kết quả sẽ khiến bạn ngạc nhiên bởi nhiều công ty sẽ chấp nhận thay đổi lời đề nghị ban đầu để phù hợp với tiêu chí của bạn", Ng nói.