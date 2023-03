Phụ nữ Mỹ đang xuất bản nhiều sách hơn nam giới

Chỉ có khoảng 18% số tựa sách trong những năm 1960 tại Mỹ là do phụ nữ viết. Năm 2020, con số này lên đến hơn 50%, góp phần thúc đẩy doanh thu ngành sách và đa dạng hóa độc giả.

Leila Mottley, một tiểu thuyết gia, nhà thơ người Mỹ và là một trong những tác giả bán chạy nhất theo The New York Times. Ảnh: Smith College.

Joel Waldfogel, một nhà kinh tế tại Đại học Minnesota, bắt đầu nghiên cứu về xuất bản sách để hiểu rõ hơn về số lượng sách mà nữ giới và nam giới được xuất bản trong 70 năm qua. Waldfogel nhận thấy rằng vào năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử, phụ nữ đã có số tựa sách được xuất bản nhiều hơn nam giới, góp phần tăng doanh thu cho ngành xuất bản và người tiêu dùng.

Waldfogel công bố nghiên cứu của mình trong một bài báo do Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER) xuất bản vào tháng 2 vừa qua. Bằng cách phân tích dữ liệu từ Goodreads, Bookstat, Amazon và Thư viện Quốc hội Quốc gia, Waldfogel phát hiện ra rằng tỷ lệ tựa sách do nữ giới xuất bản đã tăng từ khoảng 18% trong những năm 1960 lên hơn 50% vào năm 2020. Đến năm 2021, sách do tác giả nữ viết trung bình bán được nhiều hơn so với sách do nam viết.

Nghiên cứu của Waldfogel không nhằm chứng minh rằng nhóm tác giả nữ đang thay thế nhóm tác giả nam. Thay vào đó, ông cho rằng sự đóng góp của các nữ tác giả đã giúp cho toàn bộ ngành công nghiệp xuất bản phát triển.

“Mặc dù sự tham gia của phụ nữ vào việc tạo ra các sản phẩm trí tuệ nói chung vẫn còn thấp hơn nam giới, nhưng hơn nửa thế kỷ qua đã cho thấy một cuộc cách mạng trong ngành xuất bản sách với sự tham gia của nữ giới”.

Tranh minh họa nhân vật Jo March - một nữ nhà văn trong tác phẩm Những người phụ nữ bé nhỏ.

Đóng góp cho thị trường sách

Báo cáo của Waldfogel sử dụng doanh thu làm thước đo chủ yếu. Song, vẫn có số thước đo khác nhằm tìm ra những lợi ích từ sách mang lại cho độc giả, xét trên sự đóng góp của hai giới.

Nhìn chung, ông kết luận rằng làn sóng các tác giả nữ đã làm tăng thêm những lợi ích mà sách mang lại, tạo ra một nhóm độc giả đa dạng hơn bằng cách cung cấp cho họ những câu chuyện, những góc nhìn mà họ sẽ không thể có được nếu làn sóng sáng tác trong nữ giới không xảy ra. Ông nhận thấy tổng doanh thu ngành xuất bản sách ở Mỹ tăng cùng sự gia tăng của các tác giả nữ.

"Nhu cầu người tiêu dùng không đồng nhất. Tôi cho rằng sự tăng trưởng về số lượng sách do nữ tác giả viết đã kéo theo sự gia tăng gần như tương đương về tỷ lệ tiêu thụ, giải thưởng sách cũng như những thành công khác của tác giả nữ. Điều này cho thấy rằng việc ngành sách có thêm nhiều tác giả nữ là hữu ích cho người tiêu dùng và cho ngành xuất bản", ông viết.

Theo Quartz, công trình nghiên cứu Waldfogel có một số hạn chế. Đó là Waldfogel đã xác định quyền tác giả nam và nữ theo tên, dẫn đến nguy cơ phân loại sai một số tác giả có tên không dễ phân biệt theo giới tính. Waldfogel cũng lưu ý ông đang xem xét một tập hợp đối tượng nghiên cứu lớn, nên sai số này không ảnh hưởng quá nhiều.

Tuy nhiên, nhìn chung, kết quả từ công trình nghiên cứu của Waldfogel đã mang lại hy vọng cho cả ngành xuất bản sách và cho các nhà văn nữ. Đó là ngành xuất bản đang được mở rộng hơn, tốt hơn nhờ sự hiện diện của họ và sự đón nhận của độc giả đang dần tốt hơn.