Phụ nữ chọn xe - không chỉ cần nhỏ gọn

Với phụ nữ hiện đại, ô tô không chỉ là phương tiện che mưa nắng mà còn góp phần thể hiện phong cách, nâng tầm chất lượng sống mỗi ngày.

Cùng với sự phát triển của cuộc sống, việc sở hữu xe hơi làm phương tiện di chuyển cá nhân không còn quá xa lạ với những người phụ nữ hiện đại. Chiếc xe trở thành bạn đồng hành đắc lực, giúp họ chủ động và thoải mái hơn trong cuộc sống thường ngày, từ đi làm, đi cà phê, mua sắm với bạn bè, đưa đón con, đến về quê, dã ngoại cuối tuần. Bên cạnh ưu tiên như nhỏ gọn, dễ điều khiển, chiếc xe được lòng nữ giới tại Việt Nam, đặc biệt là người sinh sống ở các đô thị, khi có ưu điểm khác như sự bền bỉ, thời trang, nhiều tiện ích...

Phái đẹp ngày nay không ngần ngại chủ động trong nhiều lĩnh vực, ngay cả việc chọn chiếc xe đồng hành, gắn bó với mình và gia đình mỗi ngày. Tại các đô thị lớn, nơi số nữ giới sở hữu xe riêng ngày càng nhiều, ưu tiên hàng đầu được chị em chú ý là kích cỡ xe.

Mỗi phụ nữ có những tiêu chí ưu tiên riêng khi chọn mua xe. Chị Hoàng Bích (nhân viên văn phòng, Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi mua xe chủ yếu để tôi đi lại mỗi ngày, đưa đón hai con do thuận đường đi làm, còn ông xã đi xe máy cho tiện. Có chiếc xe, 3 mẹ con có thể thoải mái, vui vẻ trò chuyện trên đường về. Những ngày mưa gió hay nắng nóng, về cũng bớt mệt mỏi hơn. Tôi chọn mua xe rất đơn giản, vừa túi tiền, ít hỏng hóc, tiết kiệm xăng, nhỏ gọn, dễ lái, dễ đỗ là mua thôi".

Còn Hà An thì kỹ tính hơn một chút. Cô gái trẻ muốn có một chiếc xe giá vừa phải, vận hành tốt, phù hợp để đi trong đô thị, nhưng cũng cần trẻ trung, thời thượng, phù hợp phong cách riêng.

Mỗi người mỗi ý, nhưng có thể nói, nhỏ gọn là tiêu chí đầu tiên được nhiều phụ nữ để mắt tới khi tìm mua xe. Đường trong thành phố thường nhỏ, dễ xảy ra tình trạng kẹt xe, tắc đường, đồng thời việc tìm chỗ đỗ xe cũng không quá thuận tiện, nên một chiếc xe nhỏ gọn, vận hành linh hoạt là lựa chọn tốt, nhất là với người thường di chuyển vào giờ tan tầm, đi qua các tuyến phố đông.

Bên cạnh đó, giá cả cũng là điều được nhiều người quan tâm. Nhìn chung, những mẫu xe có mức giá từ 300 đến 500 triệu đồng phù hợp với ngân sách của đa số gia đình, phụ nữ tại khu vực thành thị. Chị Vân Anh (TP.HCM) cho biết mức giá này có nhiều lựa chọn, một số hãng như Toyota còn có thêm chính sách trả góp nhiều ưu đãi, cho phép những người độc thân có thu nhập khá như chị cân đối chi tiêu dễ dàng hơn khi quyết định mua xe.

Đồng thời, một chiếc xe tiết kiệm xăng thường nằm trong top đầu lựa chọn của chị em, vừa góp phần giảm khí thải ra môi trường, vừa giúp tiết kiệm chi phí sử dụng xe thường ngày.

Tất nhiên, với phụ nữ, yếu tố thẩm mỹ cũng không kém phần quan trọng. Thiết kế trẻ trung, đẹp mắt với những màu sắc thời trang sẽ biến chiếc xe trở thành một "phụ kiện", góp phần thể hiện phong cách cá nhân. Chính vì thế, những mẫu xe được chăm chút vẻ ngoài cùng nhiều tùy chọn màu sắc sẽ được lòng chị em hơn.

Song song với "ngoại thất", nội thất của xe cũng sẽ được đánh giá cao khi đáp ứng các tiêu chí như rộng rãi, được bố trí thuận tiện, tối ưu không gian... Xe cũng cần đảm bảo về vận hành và công nghệ an toàn để đem lại sự yên tâm cho người dùng. Ngoài ra, các mẫu xe bền bỉ, ít hỏng vặt và có hệ thống sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng rộng khắp cũng sẽ giúp phái đẹp chủ động hơn trong quá trình sử dụng xe.

Các chuyên gia dự đoán phân khúc khách hàng nữ giới tại Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng, và không ít hãng xe đã bắt đầu chú trọng đối tượng này. Trong đó, Toyota đã nhanh chóng bắt nhịp xu hướng với các mẫu xe được tinh chỉnh, cải tiến để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua và sử dụng xe của phụ nữ, có thể kể đến gương mặt sáng giá được hãng chăm chút và ưu ái là Wigo.

Trước tiên, thiết kế nhỏ gọn, bán kính vòng quay tối thiểu 4,7 m là điểm cộng lớn của Wigo khi di chuyển, đỗ trên các đường phố trong thành thị, đặc biệt là trong giờ tan tầm, tại những khu vực đông đúc như phố mua sắm, trường học... Khoảng sáng gầm xe cao 160 mm tiếp tục là một ưu thế, khi đi qua đường gồ ghề, ngập nước - tình huống thường gặp ở đường phố khi mưa lớn - một cách dễ dàng hơn. Có thể nói, riêng về tiêu chí nhỏ gọn, Wigo không chỉ đáp ứng tốt mà còn tiến hơn một bậc.

Một điểm cộng nữa là thiết kế xe hướng đến phong cách trẻ trung, năng động nhưng vẫn lịch sự và sang trọng, đáp ứng được thẩm mỹ của số đông phụ nữ. Trong phiên bản 2021, Toyota Wigo vẫn kế thừa những nét tinh chỉnh ở các chi tiết, với phần đầu xe sắc sảo, thể thao hơn, đem lại cảm giác hiện đại và thời thượng. Đặc biệt, xe có đến 7 phiên bản màu, từ các màu trung tính, cơ bản như trắng, đen, bạc, xám đến những gam màu nổi bật, rực rỡ như đỏ, cam, vàng. Nhờ đó, chị em hoàn toàn có thể lựa chọn màu xe phù hợp sở thích, phong cách thời trang cá nhân, biến chiếc xe trở thành một phụ kiện, tăng thêm vẻ tự tin, quyến rũ.

Sở hữu kích thước nhỏ nhưng Wigo lại có nội thất rộng rãi với khoảng để chân và khoảng trần xe lớn, tạo sự thoải mái cho cả người lái và người đi cùng. Nhờ vậy, chuyến đi dã ngoại hay con đường về nhà giờ tan tầm trở nên dễ chịu hơn. Cốp xe cũng có dung tích tương đối lớn so với kích cỡ xe, giúp việc chở đồ đạc thuận tiện.

Phạm Oanh (Hà Nội) chia sẻ chị rất bất ngờ khi thấy không gian bên trong của Wigo: "Xe bên ngoài nhìn gọn gàng, thể thao mà bên trong rộng rãi, không gò bó như tôi tưởng tượng. Các con của tôi khá cao mà ngồi cũng thoải mái".

Bên cạnh đó, nội thất xe cũng được thiết kế và bố trí theo phong cách đơn giản, tinh tế. Đặc biệt, Toyota Wigo G phiên bản mới được nâng cấp hệ thống giải trí, với màn hình cảm ứng kết nối điện thoại thông minh, giúp gia tăng trải nghiệm trong quá trình di chuyển.

Mẫu xe này sử dụng động cơ xăng 1.2L 3NR-VE, 4 xi lanh kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Động cơ này được đánh giá "đủ dùng" cho nhu cầu di chuyển nội đô và các hành trình xa hơn. Xe cũng được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm xăng - vốn là thế mạnh của Toyota, với mức tiêu thụ dao động 5,16-5,3 lít/km trên đường hỗn hợp.

Bên cạnh đó, Wigo được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại như chìa khóa thông minh, hệ thống khởi động bằng nút bấm, gương chiếu hậu chỉnh điện, điều hòa với chế độ Max cool, camera lùi…, giúp trải nghiệm lái của phái đẹp trở nên thuận tiện và thích thú hơn.

Wigo cũng là một trong số ít mẫu xe thuộc phân khúc đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao ASEAN NCAP. Mẫu xe nhà Toyota được trang bị những tính năng an toàn chủ động và bị động như 2 túi khí, dây đai 3 điểm tại 5 vị trí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Ngọc Hân (TP.HCM) cho biết các tính năng an toàn này khiến chị yên tâm hơn khi sử dụng, nhất là khi thường xuyên chở con đi học, đi chơi.

Xe được bán với giá từ 352 triệu đồng cho phiên bản Wigo E và 385 triệu đồng cho phiên bản Wigo G - mức giá phù hợp với tài chính của đa số chị em, gia đình tại các đô thị.

Đặc biệt, khách hàng ký hợp đồng từ 1/6 và thanh toán đầy đủ đối với Toyota Wigo G phiên bản mới từ 7/6 đến hết ngày 31/12sẽ được Công ty Ôtô Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý dành tặng ưu đãi lên đến 20 triệu đồng. Ưu đãi này gồm bọc ghế da PVC, phim dán kính chính hãng và gói bảo hành chính hãng 5 năm/150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước (tăng 2 năm/ 50.000 km so với chính sách bảo hành hiện tại).

Thêm nữa, sự bền bỉ được bảo chứng bởi thương hiệu Toyota cùng hệ thống đại lý, chi nhánh, trung tâm kỹ thuật, bảo hành rộng khắp cả nước cũng giúp phái đẹp an tâm hơn trong quá trình sở hữu và sử dụng sản phẩm, tận hưởng cuộc sống với những trải nghiệm mới mỗi ngày.