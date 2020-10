Phụ nữ chọn mạnh mẽ, khởi nghiệp để thay đổi cuộc sống

Dự án Xưởng may cho người khuyết tật của chị Trần Thị Như Hoa (đến từ Nghệ An) là một dự án mang nhiều ý nghĩa đến cộng đồng. Chị Hoa là một phụ nữ khuyết tật đơn thân từng không có nghề nghiệp ổn định, sau đó chị bén duyên với nghề may, trong 6 năm vừa làm việc, vừa tích lũy kinh nghiệm, hiện chị có một xưởng thủ công nhỏ (quy mô dưới 10 người), sản xuất các mặt hàng may sẵn và phát triển thêm các sản phẩm bằng vải vụn với lực lượng lao động là chị em khuyết tật.