Golf lâu nay vẫn bị cáo buộc là phân biệt giới, được thống trị bởi phái nam. Phụ nữ phải dành hàng thế kỷ để cố gắng tìm kiếm vị trí công bằng trong môn thể thao này.

"Họ gọi đây là thể thao, còn tôi gọi đây là khởi nghiệp".

"Muốn tìm chồng giàu thì cứ đến sân golf".

"80% các cô gái xinh đẹp đi đánh golf chỉ để kiếm đại gia".

Đó là một vài trong số rất nhiều bình luận có thể dễ dàng tìm thấy bên dưới bức ảnh check-in sân golf của các cô gái trên mạng xã hội.

Những định kiến về phụ nữ chơi golf không phải chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Nhưng dường như chỉ sau một đêm, giờ đây mọi người thoải mái nói về nó như một lẽ hiển nhiên, một điều rất bình thường.

Dù được phổ biến bởi một người phụ nữ, golf ngày nay lại là môn thể thao do nam giới thống trị. Nữ giới đã dành hàng thế kỷ để cố gắng tìm kiếm một vị trí xứng đáng.

Thế nhưng, có quá nhiều định kiến đẩy lùi họ. Những câu lạc bộ golf cấm nữ thành viên. Các giải đấu lớn không chào đón tay golf nữ. Và quan trọng hơn cả là quan niệm "golf không dành cho phái yếu".

Nhiều câu lạc bộ, giải đấu golf thiếu vắng phụ nữ. Ảnh: 19thholemag.

Khu vực chỉ dành cho nam giới

Golf đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời Alison Curdt (huấn luyện viên chơi golf ở California, Mỹ) kể từ khi cô được bố đưa đi tập đánh bóng cự ly ngắn khi còn nhỏ.

"Golf là tất cả những gì tôi muốn nhưng không phải lúc nào trò chơi này cũng đáp lại tôi", cô nói với Golf Digest.

Năm 18 tuổi, Curdt lần đầu tiên ý thức được sự khác biệt giới tính trong bộ môn này. Đó là khi cô đến Scotland để tham dự giải đấu và được huấn luyện viên sắp xếp cho một chuyến tham quan đến Royal and Ancient Golf Club (R&A).

"Những năm 2000, R&A vẫn chưa thừa nhận phụ nữ. Bố tôi, người đi cùng trong chuyến đi đó, hy vọng tôi sẽ được phép tham quan. Nhưng khi ở Scotland, nhà tài trợ đã thông báo rằng tôi không được phép vào R&A, ngay cả khi đi tham quan riêng".

Đây là cú sốc đầu tiên nhưng chắc chắn không phải duy nhất trong sự nghiệp vung gậy của Curdt.

Nhiều tay golf nữ chuyên nghiệp bị phân biệt đối xử so với đồng nghiệp nam. Ảnh: Columbia University Women's Golf.

Nhiều câu lạc bộ mà cô từng làm việc hoặc đến thăm sau này đều có những khu vực chỉ dành cho nam giới. Cùng một vị trí công việc, Curdt luôn nhận được mức lương thấp hơn đồng nghiệp nam. Thay vì chỉ một từ là golfer, cô luôn được gọi là nữ golfer.

"Tất cả khiến tôi nghi ngờ mình không thuộc về golf".

Giờ đây, khi đã là thành viên của PGA Tour hơn 12 năm, Curdt vẫn lo lắng khi bước vào căn phòng của 200 tay golf nam mặc áo khoác xanh kaki. Khi cân nhắc xem sẽ mặc gì vào đêm hôm trước, cô luôn phải tự hỏi bản thân: "Chiếc váy này có chuyên nghiệp không? Những người đàn ông có cảm thấy nó quá sexy?".

"Tôi tự hỏi liệu sự khác biệt độ dài 1 inch của chiếc váy có ảnh hưởng đến cách tôi được đối xử hay không", Curdt nói.

Nữ hoàng Mary của Scotland là người có công rất lớn trong việc phổ biến golf. Vào những năm 1550, bà đã ủy quyền xây dựng một sân golf tại St Andrews sau khi chơi một trò chơi tương tự ở Pháp.

Nhờ sức ảnh hưởng của nữ hoàng mà bộ môn này nhanh chóng được yêu thích rộng rãi trên khắp Scotland, sau đó lan sang Vương quốc Anh và các nước khác.

Royal and Ancient Golf Club từng cấm phụ nữ vào tham quan. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Nữ hoàng Mary đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì đến sân golf sau khi chồng qua đời vài ngày. Nhà sử học nổi tiếng người Scotland George Buchanan đã viết vào thời điểm đó rằng "nữ hoàng đang chơi môn thể thao rõ ràng là không phù hợp với phụ nữ".

Đó gần như là một điềm báo cho kìm hãm sự tham gia của nữ giới trong golf sau này. Trong một bài báo xuất bản năm 2019, BBC mô tả golf giờ đây là "quá da trắng, nam giới, cao tuổi, tốn kém, tốn thời gian và nói chung là lạc lõng trong một thế giới thể thao ngày càng hòa nhập".

Công dân hạng hai

Ở Anh, nơi có khoảng 3.000 sân golf và câu lạc bộ, chỉ 14% trong số hơn 600.000 người chơi golf là phụ nữ. Tỷ lệ này ở các quốc gia khác của châu Âu cũng không vượt quá 35%: Thụy Sĩ (33%), Slovenia (32%) và Hà Lan (32%), theo Golf Shake.

Trước năm 2015-2017, nhiều câu lạc bộ ở Mỹ, Anh, Nhật Bản như Kasumigaseki Country Club, Augusta National, Royal and Ancient, Muirfield, Royal Troon, Royal Aberdeen... chỉ tiếp nhận thành viên nam, hoàn toàn cấm nữ.

"Sân golf, nơi ẩn náu của những người anh em, công tử, nhà kinh doanh bận rộn, người chồng bội bạc, đã làm rung chuyển Augusta vào đầu những năm 2000. Nó luôn luôn có ý nghĩa đó. Một số khóa học và câu lạc bộ đã hệ thống hóa nó và hạn chế sự tiếp cận của phụ nữ. Một số chỉ tuyển thành viên nam", Alan Shipnuck, tác giả cuốn sách The Battle for Augusta National: Hootie, Martha and the Masters of the Universe, từng nói.

Câu lạc bộ Muirfield tuyên bố từ bỏ chính sách chỉ kết nạp thành viên nam từ năm 2017. Ảnh: Jeff J Mitchell/Getty.

Với những nơi vẫn duy trì chính sách "men-only" như Pine Valley Golf Club (New Jersey, Mỹ), phụ nữ chỉ có thể đến sân với tư cách là khách mời của thành viên nam. Nếu thực sự muốn chơi golf, họ phải đi một mình vào chiều chủ nhật.

Một số nơi đưa ra quy định cấm tay golf nữ chơi trước 12h.

Cứ 4 phụ nữ thì có 1 người khẳng định rằng họ từng trải qua cảm giác tồi tệ và bị đối xử bất công khi tham gia chơi golf, theo Golf Shake.

"Vẫn còn tồn tại sự phân biệt giới tính trong golf. Nếu một người phụ nữ chơi không giỏi, cô ấy có xu hướng bị chế giễu. Nếu cô ấy chơi tốt, mọi người thực sự không thích điều đó. Phụ nữ bị xa lánh vì là công dân hạng hai trên sân golf", Vivien Saunders, tay golf chuyên nghiệp vô địch Giải Women's British Open 1977, từng chia sẻ quan điểm trên tờ News Week.

Thay đổi

Đại dịch Covid-19 đã khiến phụ nữ đến sân golf nhiều hơn.

40% những người chơi golf mới trong thời kỳ đại dịch là nữ, theo National Golf Foundation. Số lượng vận động viên nữ 11-18 tuổi đã tăng từ 15% vào năm 2000 lên 34% hiện nay.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này. Đại dịch kìm hãm việc đi du lịch nhưng đang thúc đẩy các hoạt động thể thao trong nhà lẫn ngoài trời. Các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng khiến nhiều người tìm đến những bộ môn thể thao mới mẻ, ít phổ biến trước đây.

Ngoài ra, sự đa dạng về nhân khẩu học của người chơi golf cũng có tác động tích cực. Giờ đây, các đơn vị kinh doanh từ thiết bị, trang phục cho đến sân chơi, câu lạc bộ golf nhận ra rằng hạn chế phụ nữ cũng chính là kìm hãm sự phát triển của chính họ.

Golf đang thay đổi để trở nên thân thiện hơn với phụ nữ và trẻ em. Ảnh: Patrick Smith/Getty Images.

Miklós Breitner, người sáng lập của Golf Business Monitor, cho biết: "Ở mức độ cơ bản, bỏ qua phụ nữ không có ý nghĩa gì về mặt tài chính. Forbes đã phát hiện ra rằng phụ nữ kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến 85% chi tiêu của người tiêu dùng. Chỉ riêng ở Mỹ, sức mua của phụ nữ nằm trong khoảng từ 5 nghìn tỷ đến 15 nghìn tỷ USD . Các câu lạc bộ chơi golf thực sự cần thay đổi, đặc biệt là sau đại dịch".

Theo nghiên cứu từ công ty quản lý sân cỏ Syngenta, nếu đánh trúng "nhu cầu tiềm ẩn ở phụ nữ chưa chơi golf", ngành công nghiệp golf có thể tăng trưởng giá trị lên tới 35 tỷ USD /năm.

Nghiên cứu cho thấy có tới 37 triệu người chơi nữ tiềm năng mới trên khắp thế giới quan tâm đến trò chơi này.

Alistair Dunsmuir, biên tập viên của tạp chí The Golf Business, cho biết: "Một số câu lạc bộ ở Anh đã cố gắng thay đổi và thu hút nhiều nữ giới. Họ đã giới thiệu các sân golf, buổi huấn luyện chỉ dành cho nữ, đồng thời tìm cách thu hút nhiều huấn luyện viên nữ hơn. Họ cũng cố gắng tạo ra một môi trường hòa đồng, nơi phụ nữ có thể ở lại thưởng thức một ly rượu sau khi chơi thể thao".