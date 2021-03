Phụ nữ Anh muốn đẹp như Jennifer Lopez hơn là Victoria Beckham

Ca sĩ "On The Floor" vượt qua Victoria Beckham, Kim Kardashian để trở thành hình mẫu phụ nữ trung niên lý tưởng ở nước Anh.

Ngày 25/3, nhà nghiên cứu của viện thẩm mỹ Glowday công bố kết quả bình chọn những ngôi sao trên 40 tuổi có sức ảnh hưởng nhất. Theo đó, có tới 38% phụ nữ Anh cho biết cảm thấy hạnh phúc hơn nếu họ đẹp như Jennifer Lopez khi bước sang độ tuổi của cô. JLo hiện 51 tuổi.

Đứng thứ hai trong danh sách là "những ngôi sao bất chấp quá trình lão hóa" - theo cách gọi của Daily Mail, gồm: Jennfer Aniston (52 tuổi) với 34%, Kim Kardashian (40 tuổi) với 31%, tài tử Will Smith (52 tuổi) với 30%, Victoria Beckham (46 tuổi) với 28%, và chồng cô là David Beckham (45 tuổi) với 23%.

Jennifer Lopez vượt Kim Kardashian, Victoria Beckham trong cuộc bình chọn liên quan đến tuổi tác. Ảnh: Daily Mail.

Helen Mirren, Claudia Winkleman, Kate Beckinsale, Nigella Lawson, Davina McCall, Brad Pitt, Naomi Campbell, Tom Cruise, Idris Elba, Daniel Craig cũng lọt vào danh sách bình chọn này.

Một số ngôi sao kể trên đã áp lực phương pháp làm đẹp để níu kéo tuổi xuân, nhưng ở mức độ ít nhiều khác nhau.

Hannah Russell - nhà sáng lập viện thẩm mỹ Glowday - cho biết khoảng 70% những người ở tuổi trung niên cân nhắc việc điều trị chống lão hóa sau khi thấy mình qua ứng dụng Zoom hoặc các phần mềm gọi điện bằng video vào mùa dịch Covid-19.

Hannah Russell bày tỏ: "Thật tuyệt khi kết quả nghiên cứu cho thấy các phương pháp điều trị chống lão hóa đã không còn bị kỳ thị nữa. 1/3 phụ nữ nước Anh tin rằng sự kỳ thị liên quan đến thẩm mỹ là cổ hủ và lỗi thời. Nếu phụ nữ đang dùng botox và các liệu trình chống lão hóa, họ hiểu rằng đó là thủ thuật y tế, không phải liệu pháp làm đẹp xâm lấn hoặc dao kéo".

Ngoại hình trẻ khỏe ở tuổi 51 của Jennifer Lopez. Ảnh: Instagram.

Hồi đầu năm, Jennifer Lopez đăng video quay gương mặt căng bóng của cô sau khi sử dụng mặt nạ. Ở tuổi ngoài 50, giọng ca On The Floor được ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, không khác nhiều so với 20 năm trước. Lopez cho biết bí quyết níu giữ thanh xuân là sống tích cực, tử tế và nghĩ tốt cho người khác.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ dành 3-4 buổi/tuần để tập gym với huấn luyện viên Tracy Anderson. Các bài tập chủ yếu là thể lực kết hợp tạ, bóng. Ngoài ra cô còn siêng chạy bộ và bơi lội.

Jennifer Lopez chỉ được ăn các loại thực phẩm nạc và bổ dưỡng để giữ dáng, cơ bắp. Bữa ăn của cô được phụ trách bởi đầu bếp cá nhân Kelvin Fernandez.