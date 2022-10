Phu nhân thủ tướng Anh được mệnh danh là con gái 'Bill Gates Ấn Độ'

Việc dư luận Ấn Độ chú ý tới sự kiện ông Rishi Sunak lên nắm quyền không chỉ vì ông là thủ tướng Anh gốc Á đầu tiên, mà còn bởi gia thế nổi bật của phu nhân Akshata Murty.

Chỉ vài tháng sau khi ra đời vào tháng 4/1980, bà Akshata Murty được gửi đến sống với ông bà nội, sau khi cha mẹ bà phải chuyển tới Mumbai làm việc. Theo BBC, cha của bà - Narayana Murty - nghe tin bà chào đời từ một đồng nghiệp vì khi đó gia đình không đủ tiền để mua điện thoại.

“Mẹ con và cha khi đó còn trẻ, và chúng ta đã phải vật lộn để tìm chỗ đứng trên con đường sự nghiệp”, ông Murty viết trong bức thư gửi con gái có trong cuốn sách Legacy; Letters from eminent parents to their daughter.

“Hai tháng sau khi con ra đời tại Hubli, cha mẹ đã đưa con tới Mumbai, nhưng nhận ra việc nuôi dưỡng một đứa trẻ trong lúc theo đuổi sự nghiệp là nhiệm vụ không dễ dàng. Vì vậy, cha mẹ quyết định để con dành những năm đầu đời bên ông bà ở Hubli”, ông Murty viết.

Theo Guardian, ông Murty nói việc để lại con gái với ông bà nội là một trong những quyết định khó khăn nhất mà ông từng thực hiện: “Mỗi cuối tuần, cha bay tới Belgaum và sau đó thuê ôtô đến Hubli. Việc này rất tốn kém, nhưng cha phải làm thế để được gặp con”.

Một năm sau, ông Murty - một lập trình viên máy tính - đồng sáng lập công ty dịch vụ công nghệ thông tin Infosys. Chỉ vài năm, công ty thành công và đưa ông trở thành một trong những cá nhân giàu nhất tại quốc gia Nam Á này và được mệnh danh là “Bill Gates của Ấn Độ”.

"Cha đẻ" trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Ấn Độ

Theo Sky News, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ về kỹ thuật điện và một lần kinh doanh CNTT thất bại, ông Murty đã vay 10.000 rupee (100 bảng Anh) từ vợ để thành lập công ty mới. Chỉ trong vài năm, Infosys đã tạo ra mô hình phân phối toàn cầu trong việc thuê ngoài các dịch vụ công nghệ thông tin từ Ấn Độ.

Ông Murty giữ chức Giám đốc điều hành công ty cho đến năm 2002, ông đảm nhận vai trò chủ tịch, sau đó là đến chức chủ tịch danh dự.

Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của bố vợ ông Sunak là 4,5 tỷ USD , trong khi tạp chí TIME gọi ông là “cha đẻ của lĩnh vực công nghệ thông tin tại Ấn Độ".

Trong khi đó, người vợ Sudha Murty là nhà khoa học máy tính và kỹ sư. Bà là người phụ nữ đầu tiên làm việc cho nhà sản xuất ôtô lớn nhất Ấn Độ. Bà từng có khoảng thời gian làm việc ở Infosys, nhưng hiện chủ yếu làm nhà từ thiện với mục đích cải thiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo South China Morning Post, bà Sudha Murty được mệnh danh là "người bà được yêu thích nhất ở Ấn Độ”. Bà hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực công tác xã hội khi thành lập 60.000 thư viện và xây dựng 16.000 nhà vệ sinh.

Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của bố vợ ông Sunak - tỷ phú Ấn Độ Narayana Murty - là 4,5 tỷ USD . Ảnh: Reuters.

Khi bà Akshata cùng anh trai là Rohan về Mumbai sống với cha mẹ, cuộc sống không còn được thoải mái như khi còn ở với ông bà tại Hubli. Mẹ Sudha quyết định không đặt tivi ở trong nhà để các con dành thời gian học tập, đọc sách, thảo luận và gặp gỡ bạn bè.

Mỗi buổi tối từ 20-22h, cả gia đình dành thời gian “cho những hoạt động giúp gắn kết các thành viên trong một môi trường hiệu quả”. Đối với Akshata và Rohan, điều này đồng nghĩa họ sẽ ngồi làm bài tập về nhà, trong khi cha mẹ “đọc sách về lịch sử, văn học, vật lý, toán học và kỹ thuật, hoặc làm bất kỳ công việc văn phòng nào”.

Khi gia đình ngày càng giàu có, cha mẹ của Akshata tránh thuê ôtô và tài xế riêng để đưa bà đến trường. Họ để 2 anh em đi xe autorickshaw (xe kéo tự động) giống như bạn cùng lớp, để bà có thể kết bạn với các bác tài "như những người bạn tuyệt vời".

Giàu hơn cả cố Nữ hoàng Elizabeth II

Bà Akshata Murty sau đó theo học tại trường Claremont McKenna ở California, Mỹ, sau đó lấy bằng về thời trang tại Los Angeles. Bà làm việc cho Deloitte và Unilever trước khi theo học MBA tại Đại học Stanford.

Chính tại Stanford năm 2005, bà đã gặp ông Rishi Sunak - người đã giành được học bổng Fulbright. 4 năm sau, họ kết hôn và đám cưới kéo dài hai ngày ở Bengaluru, với sự tham dự của 1.000 khách mời, trong đó có một số vận động viên cricket hàng đầu Ấn Độ.

Theo Guardian, ông Narayana Murty ban đầu cảm thấy “hơi buồn và ghen tị” khi con gái lần đầu tiên kể về người bạn đời. “Nhưng khi cha gặp Rishi, và thấy cậu ấy giống như những gì con mô tả - tài giỏi, đẹp trai và quan trọng là trung thực - cha đã hiểu tại sao con lại đổ gục trước chàng trai ấy”, theo cuốn sách.

Sau khi học ở Stanford, bà gia nhập quỹ ươm tạo công nghệ sạch của Hà Lan ở San Francisco với tư cách Giám đốc tiếp thị vào năm 2007. Tuy nhiên, bà đã nghỉ việc để thành lập thương hiệu thời trang riêng Akshata Designs.

“Tôi hiểu có một số ý kiến xung quanh cho rằng những gì tôi đang làm là nhờ thành quả của cha mẹ. Tuy nhiên, tôi hy vọng một ngày nào đó, doanh nghiệp này có thể tự đứng trên đôi chân của mình và tôi có thể tự hào nói về thành quả này”, bà nói với Times of India khi thành lập doanh nghiệp vào năm 2009.

Akshata Designs ra mắt bộ sưu tập đầu tiên vào năm 2011. Bà cho hay mình đã làm việc với các nghệ sĩ ở những ngôi làng xa xôi của Ấn Độ nhằm tạo ra vẻ “chính xác, khéo léo và bảo vệ di sản phong phú”.

Tuy nhiên, công việc kinh doanh sụp đổ trong vòng ba năm.

Mặc dù có công việc kinh doanh riêng, tài sản của bà chủ yếu đến từ cổ phần trong công ty Infosys. Theo báo cáo thường niên mới nhất, 0,9% cổ phần mà bà sở hữu được định giá khoảng 700 triệu bảng. Hồi tháng 4, bà từng gây xôn xao khi giá trị tài sản ròng của bà còn cao hơn cả cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Theo Bloomberg, cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Bangalore đã tăng hơn 2.000% kể từ khi lần đầu tiên thông tin bà Murty là cổ đông được công bố vào năm 2001.

Hồi năm 2013, hai vợ chồng ông Sunak đã tham gia Catamaran Ventures UK có trụ sở tại London, chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp “với mục tiêu tăng trưởng vốn và phân phối thu nhập trong tương lai”. Trước khi vào quốc hội, ông Sunak đã chuyển nhượng cổ phần, và bà Murty hiện là cổ đông duy nhất.

Gia đình ông Rishi Sunak tham dự sự kiện tranh cử hồi tháng 7. Ảnh: Reuters.

Bloomberg hồi tháng 5 đưa tin bà Akshata Murty đã phát triển mối liên hệ với một số gia đình giàu nhất thế giới thông qua Catamaran Ventures UK. Theo hồ sơ, Catamaran Ventures UK đã ủng hộ dara5 - cộng đồng đầu tư tư nhân dành cho “thế hệ lãnh đạo toàn cầu tiếp theo”, đồng sáng lập vào năm 2019 bởi một thành viên trong gia tộc Al-Thani cầm quyền ở Qatar.

Catamaran cũng mua lại cổ phần từ The New Craftsmen - thị trường đồ nội thất sang trọng của Anh - với nhiều cổ đông lớn.

Theo Guardian, bà có cổ phần trực tiếp ở ít nhất sáu công ty khác tại Vương quốc Anh, trong đó có công ty may trang phục dành cho quý ông New & Lingwood và điều hành công ty thể hình Digme.

Ngoài ra, Soroco - công ty phần mềm do anh trai bà đồng sáng lập - đã liệt kê bà Murty vào vị trí giám đốc của chi nhánh tại Vương quốc Anh.

Về bất động sản, hai vợ chồng ông Sunak sở hữu ít nhất bốn ngôi nhà ở Vương quốc Anh và California, bao gồm một ngôi nhà 5 phòng ngủ ở Kensington trị giá gần 7 triệu bảng, một biệt thự thời Georgia trị giá 1,5 triệu bảng, cộng với một căn hộ ở phía tây London.

Họ cũng sở hữu căn hộ áp mái trên bãi biển Santa Monica trị giá 5,5 triệu bảng Anh. Nhà phát triển bất động sản mô tả căn hộ này có “tầm nhìn tuyệt đẹp hướng tới dãy núi Santa Monica và là nơi bạn thức dậy giữa tiếng sóng vỗ vào bờ”.

Trước đó, những tiết lộ về việc đóng thuế đã ảnh hưởng tới cuộc chạy đua vào ghế thủ tướng của ông Sunak. Theo đó, bà Murty đã sống ở Anh 9 năm nhưng không đăng ký cư trú khiến bà tránh thuế tại Anh đối với 11,6 triệu bảng tiền cổ tức hàng năm thu được từ công ty phần mềm Infosys của cha bà.